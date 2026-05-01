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OPERAÇÃO NARCO FLUXO

MC Ryan SP é transferido após 15 dias preso; veja o destino do artista

Cantor é apontado como líder beneficiário econômico de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro

Gustavo Nascimento
Por

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MC Ryan SP
MC Ryan SP - Foto: Reprodução | Redes sociais

O funkeiro MC Ryan SP foi transferido para a Penitenciária II de Mirandópolis, no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 30. Preso desde o dia 15 de abril, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Narco Fluxo, o cantor é apontado como líder beneficiário econômico de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro.

Antes da transferência, Ryan estava detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) Belenzinho.

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Na última semana, o juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Vara Federal de Santos, determinou a prisão preventiva de MC Ryan SP e outros investigados da Operação, como o também cantor MC Poze e o influenciador Raphael Sousa Oliveira, dono da página Choquei.

Segundo o magistrado, a nova ordem de prisão tem como base a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal diante de novos elementos apresentados pelas investigações. A determinação ocorreu horas após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder habeas corpus a todos os presos na operação.

Liderança e operação de mídia

MC Ryan é suspeito de usar empresas de produção musical e entretenimento para misturar receitas legítimas com o capital oriundo das apostas e rifas digitais. Com os movimentos, ele teria usado mecanismos de blindagem patrimonial por meio de "laranjas".

A decisão do juiz Roberto Lemos ainda destaca que a prisão preventiva é fundamental, visto que os investigados poderiam manipular provas digitais sensíveis que ainda são analisadas se estivessem em liberdade, além da possibilidade de reorganizar o esquema para ocultar ou destruir ativos e evidências digitais. As prisões não tem prazo definitivo.

Defesa do artista - Nota

"A defesa técnica de MC Ryan informa, de forma respeitosa, que até o presente momento não teve acesso ao procedimento que tramita sob sigilo, razão pela qual está impossibilitada de apresentar manifestação específica sobre os fatos.

Ressalta-se, contudo, a absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras. Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável.

A defesa confia plenamente que os esclarecimentos necessários serão prestados oportunamente, acreditando que, já no início da investigação, a verdade dos fatos será devidamente demonstrada."

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Tags:

mc ryan sp Operação Narco Fluxo prisão

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