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ALTERNATIVA

Baiana negra pode ser escolha de Lula ao STF após rejeição de Messias

Manuellita Hermes é procuradora federal e integrante da AGU desde 2007

Anderson Ramos
Por

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A procuradora federal baiana Manuellita Hermes surge como alternativa ao STF.
A procuradora federal baiana Manuellita Hermes surge como alternativa ao STF. - Foto: Reprodução Redes Sociais

A procuradora federal baiana Manuellita Hermes Rosa Oliveira Filha, da AGU (Advocacia-Geral da União) voltou a ser lembrada como um nome a ser indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Ela ganhou força após a rejeição do Senado a Jorge Messias, na quarta-feira, 29. Uma ala do governo passou a defender que o presidente Lula (PT) indique uma mulher negra para a próxima vaga na Suprema Corte, em uma estratégia que busca aumentar a pressão sobre o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, após a derrota de Messias.

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Baiana e integrante da AGU desde 2007, Manuellita tem atuação em Direito Constitucional e já exerceu funções técnicas no próprio STF. O nome dela já havia sido citado em outros momentos de debate sobre diversidade na Corte.

De acordo com a CNN, a leitura da ala política do Planalto, é de que, após a rejeição de Messias, um perfil com maior aceitação social poderia reduzir resistências no Senado.

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Esperança

A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) disse que a rejeição de Messias no Senado abria espaço para retomar a hipótese de o presidente indicar uma mulher para o STF.

"Essa é uma oportunidade pra gente fazer esse debate, essa discussão [de indicar uma mulher ao Supremo]", afirmou.

A pressão ganha força mesmo diante de sinais de Lula de que pretende deixar a decisão para depois das eleições de 2026. No Senado, o próprio Alcolumbre já sinaliza que a análise de um novo nome deve ficar para depois, evitando ampliar tensões em um cenário pré-eleitoral.

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Tags:

advocacia-geral da união direito constitucional diversidade na Justiça indicação de nomes Manuellita Hermes Rosa Oliveira Filha supremo tribunal federal

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