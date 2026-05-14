Policial militar é baleado na cabeça durante operação em Valéria

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Ilustrativa - Foto: Ilustrativa/PM-BA

Um policial militar foi baleado na tarde desta quinta-feira, 14, durante uma operação realizada no bairro de Valéria, em Salvador.

De acordo com informações preliminares, o confronto aconteceu na localidade conhecida como Curió, durante uma ronda de rotina envolvendo equipes da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e suspeitos armados.

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O agente foi identificado como soldado Hosoy, integrante do Serviço de Inteligência (SOINT) da 31ª CIPM. Ele foi atingido na cabeça e socorrido às pressas para o Hospital do Subúrbio.

Segundo as primeiras informações, o policial está consciente e fora de perigo. O disparo não teria perfurado o osso nem atingido o cérebro. “A princípio, o colega está fora de perigo recebendo atendimento no Hospital do Subúrbio”, informou uma fonte policial.

Transporte afetado

A operação policial também afetou a circulação de ônibus na região. Em nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que os coletivos ficaram retidos dentro do bairro e não conseguiam seguir até o Terminal de Águas Claras por causa da ocorrência.

Após a situação ser controlada, os ônibus passaram a seguir em direção ao terminal com apoio de viaturas policiais.

Esse é o segundo policial militar baleado no mesmo bairro em menos de uma semana.