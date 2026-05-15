Acusado de matar dois PMs na Bahia é absolvido após passar 5 anos preso

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- Foto: Reprodução Redes Sociais

A Justiça absolveu, Rodrigo da Silva Matos, de 62 anos, preso por suspeita de participação no assassinato de dois policiais militares em Vitória da Conquista, em 2021, no distrito de José Gonçalves, localizado na zona rural do município.

O cuso passou passa cinco anos preso anos e acabou sendo inocentado pelo Tribunal do Júri. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 14m durante julgamento realizado no Fórum João Mangabeira.

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O caso ocorreu em julho de 2021, no distrito de José Gonçalves, localizado na zona rural do município. Na ação, morreram:

tenente Luciano Libarino Neves, de 34 anos,;

o soldado Robson Brito de Matos, de 30.

Relembre o crime

Segundo a investigação policial, os agentes teriam sido atacados por um grupo armado formado por seis pessoas. Após os disparos, os suspeitos fugiram levando celulares das vítimas. Rodrigo, que pertence a uma comunidade cigana, foi apontado como um dos envolvidos e considerado liderança do grupo.

Na época do crime, automóveis supostamente utilizados pelos investigados foram localizados abandonados em diferentes áreas da cidade. As buscas realizadas posteriormente pela polícia resultaram na morte de oito suspeitos, todos parentes de Rodrigo.

Dois homens investigados conseguiram escapar. Já Rodrigo foi capturado após ser baleado e levado para atendimento médico. Depois disso, foi encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde permaneceu preso desde então.

Ele era acusado de dois homicídios qualificados, corrupção de menores e furto qualificado.

Ao final do julgamento, os jurados concluíram que não havia elementos suficientes para condená-lo. A absolvição foi decidida por quatro votos contra um.