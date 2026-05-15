Baiano atravessa o país e mata ex-companheira após descobrir novo relacionamento

Thainara Cavalcante, 28 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O assassinato de uma jovem de 28 anos no Oeste do Paraná revelou uma perseguição marcada pela não aceitação do fim do relacionamento. Thainara Cavalcante foi morta a facadas dentro da casa onde morava, em Terra Roxa, após o ex-companheiro viajar cerca de 2 mil quilômetros saindo da Bahia.

O suspeito do crime, Natan de Souza Brito, de 28 anos, acabou preso em flagrante poucas horas após o feminicídio, registrado durante a madrugada de quinta-feira, 14. À polícia, ele admitiu que saiu de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, com a intenção de matar a ex-companheira depois de descobrir que ela havia iniciado um novo relacionamento.

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As investigações apontam que o casal estava separado há aproximadamente cinco meses. Mesmo após o término, Natan não teria aceitado o fim da relação. Em depoimento, ele relatou que conseguiu acessar as redes sociais de Thainara e soube do novo namoro da vítima, situação que teria motivado a viagem até o Paraná.

Conforme a Polícia Civil do Paraná, o homem foi até a residência da jovem durante a madrugada, entrou no imóvel utilizando uma cópia da chave que ainda possuía e, antes disso, pulou o muro da casa. Dentro do imóvel, Thainara foi atingida por diversos golpes de faca e morreu no local.

Após o crime, o suspeito deixou a residência e seguiu para Toledo, cidade também localizada no Oeste do estado. Segundo a investigação, ele tomou banho, trocou de roupa e depois procurou uma delegacia para se entregar às autoridades.

Natan de Souza Brito foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e permanece preso à disposição da Justiça. O caso continua sob investigação da Polícia Civil do Paraná.