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TRÁFICO INTERESTADUAL

Mais de 370 pássaros são resgatados em ação contra tráfico na Bahia

Dupla foi presa no município de Medeiros Neto

Victoria Isabel
Por

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Animais eram enviados para um receptador em Pernambuco
Animais eram enviados para um receptador em Pernambuco - Foto: MPBA

Duas pessoas foram presas em flagrante nesta terça-feira, 12, durante a Operação “Ninho de Falcão”, deflagrada contra uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual de animais silvestres.

As prisões ocorreram no município de Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia, no momento em que os suspeitos se preparavam para transportar 373 pássaros silvestres. Entre as aves apreendidas estavam canários-da-terra, papa-capins, cardeais, azulões, trinca-ferros, periquitos e corrupiões.

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A operação foi realizada de forma conjunta pelos Ministérios Públicos da Bahia (MPBA), Alagoas (MPAL) e Pernambuco (MPPE), com cumprimento de mandados de busca e apreensão também em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.

Imagem ilustrativa da imagem Mais de 370 pássaros são resgatados em ação contra tráfico na Bahia
| Foto: MPBA

Segundo as investigações, iniciadas há mais de um ano, o investigado que atua na Bahia seria responsável pela captura de milhares de animais silvestres, com auxílio de outras pessoas da rede criminosa. Os animais eram enviados para um receptador em Pernambuco mediante pagamento.

As apurações apontam que os investigados integravam uma organização com divisão de funções para maximizar os lucros obtidos com o comércio ilegal de animais silvestres.

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A operação foi coordenada pelos Grupos de Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) da Bahia, Alagoas e Pernambuco, com apoio do Centro Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Ceama) do MPBA e do Núcleo do Meio Ambiente do MPAL.

Imagem ilustrativa da imagem Mais de 370 pássaros são resgatados em ação contra tráfico na Bahia
| Foto: MPBA

Também participaram da ação equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) de Porto Seguro e da 44ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Medeiros Neto.

De acordo com os Ministérios Públicos, os dois alvos dos mandados possuem antecedentes relacionados ao tráfico de animais silvestres.

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Tags:

animais silvestres Bahia MPBA

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