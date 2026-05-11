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VIOLÊNCIA

Cantor é investigado por xenofobia contra barman: "Cambada de paraíba"

Imagens mostram que o cantor jogou uma cadeira durante confusão

Gustavo Nascimento
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Ed Motta aparece sentado à direita do vídeo
Ed Motta aparece sentado à direita do vídeo - Foto: Reprodução | TV Globo

O cantor e compositor Ed Motta está sendo investigado por injúria por preconceito contra um funcionário do Restaurante Grado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no dia 2 de maio. Na ocasião, o cantor teria dito ofensas xenofóbicas ao barman do local: "Vai tomar no c* seu filho da put* paraíba", entre outras ofensas.

O cantor foi intimado a depor na última semana, mas alegou que estava viajando e deve prestar depoimento nesta terça-feira, 12.

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Entenda o caso

O desentendimento começou por causa da cobrança de taxa de rolha da casa.

O barman explicou que Ed Motta não costumava pagar a taxa quando ia sozinho ou somente com a esposa, mas a taxa foi cobrada naquele dia específico porque havia mais seis pessoas na mesa, o que deixou o artista descontente com a situação. Outros funcionários também reforçaram o relato do barman em depoimentos à polícia.

Em meio à confusão, um homem identificado como Nicholas Guedes Coppim, que estava com o cantor, teria perguntado, em tom irônico: "Você gosta de mulher ?", o que deixou o funcionário constrangido.

A partir daí, Ed Motta teria direcionado uma série de ofensas ao barman: “Olha, o babaca está rindo. Nunca vi esse babaca rindo. Está sempre de mal com a vida, esse paraíba [...] Vou embora antes que eu faça alguma coisa com um desses paraíbas [...] Vai tomar no c* seu filho da put* paraíba”.

Imagens mostram que o cantor ainda jogou uma cadeira, que não atingiu ninguém.

A confusão, que começou por um desentendimento entre pessoas que estavam na mesa de Ed e funcionários, posteriormente, passou a envolver frequentadores da mesa ao lado. Imagens e depoimentos indicam que uma pessoa desta mesa foi agredida com uma garrafada e um soco.

Investigação

A 15ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro investiga se houve dois crimes: lesão corporal contra uma pessoa da mesa vizinha à do cantor, investigação na qual o Ed Motta está classificado como testemunha; e injúria por preconceito, onde ele seria autor. A defesa de Ed Motta nega a acusação.

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Tags:

injúria polêmica xenofobia

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