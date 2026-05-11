Em meio à Guerra do Irã, Petrobras registra queda de 7% nos lucros

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Fachada da sede da Petrobras, no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação | Agência Petrobras

Em meio à Guerra do Irã, a Petrobras registrou lucro líquido de R$ 32,6 bilhões no primeiro trimestre de 2026, o que representa uma queda de 7,2% em relação aos números obtidos entre janeiro e março do ano passado. Ainda assim, o resultado é positivo, visto que analistas esperavam ganhos na faixa dos R$ 29 bilhões.

Pelo desempenho, a empresa anunciou a distribuição de R$ 9,3 bilhões em dividendos a seus acionistas. O valor será pago em duas parcelas, em agosto e setembro.

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O que motivou a queda?

O resultado da Petrobras foi influenciado pelo aumento do preço do barril de petróleo, que subiu de US$ 75,66, no primeiro trimestre do ano passado, para US$ 80,61, no primeiro trimestre deste ano.

No entanto, a estatal se beneficiou com o aumento de 16% na produção comercial, que subiu 2,442 milhões de barris de petróleo equivalente por dia (boe/d) para 2,831 milhões de boe/d entre o início do ano passado e o primeiro trimestre deste ano.