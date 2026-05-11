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REFORMULAÇÃO DA MARCA

Coca-Cola anuncia fim das operações de produto popular no Brasil

O objetivo da gigante mundial de refrigerantes é reforçar a importância de combinar acessibilidade e variedade de formatos

Carla Melo
Por

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A Coca-Cola ampliou a aposta em embalagens menores
A Coca-Cola ampliou a aposta em embalagens menores - Foto: Divulgação | Pixabay

A Coca-Cola Company anunciou neste ano o fim de produções de embalagens maiores muito populares no Brasil, e revelou que apostará em produtos menores para manter o consumo diante da inflação e mudanças no comportamento de compra.

De acordo com o CEO da empresa, Henrique Braun, em entrevista ao The Wall Street Journal, devem ganhar mais forças latas menores, multipacks e garrafas intermediárias, buscando alcançar consumidores que reduziram gastos diante do cenário econômico.

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O objetivo da gigante mundial de refrigerantes é reforçar a importância de combinar acessibilidade e variedade de formatos, incluindo opções como garrafas de 1,25 litro e embalagens reduzidas para consumidores mais sensíveis ao preço.

A mudança não representa saída do Brasil e nem encerramento de linhas tradicionais consolidadas ao longo de décadas, mas sim uma reorganização estratégica do portfólio para oferecer opções com desembolso inicial mais baixo, ainda que o custo proporcional por litro possa ser maior em determinadas versões.

A Coca-Cola ampliou a aposta em embalagens menores como parte de uma estratégia global estruturada para preservar a frequência de compra, considerando um cenário de consumidores mais atentos ao preço final, inflação persistente em diversas economias e pressão crescente sobre o orçamento doméstico.

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A lógica comercial adotada pela empresa considera que, em vez de depender exclusivamente de embalagens grandes, é possível manter os produtos dentro de faixas de preço consideradas mais acessíveis, principalmente quando diferentes categorias de consumo disputam espaço no orçamento das famílias.

No Brasil, essa estratégia acompanha uma prática já consolidada no setor de bebidas, que historicamente ajusta tamanhos, canais de venda e políticas promocionais conforme renda disponível, ocasião de consumo e competitividade regional, sem necessariamente eliminar embalagens maiores das prateleiras.

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Coca-Cola economia mudança

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