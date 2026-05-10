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ECONOMIA

Grande rede de supermercados decide acabar com escala 6x1; saiba qual

Empresa anunciou adoção gradual da jornada 5x2 para funcionários das unidades

Iarla Queiroz
Por

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Rede de supermercados do interior de São Paulo
Rede de supermercados do interior de São Paulo - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A rede de supermercados Revolução, do interior de São Paulo, anunciou que deixará de adotar a tradicional escala 6x1 para os funcionários das unidades. A empresa informou que fará uma transição gradual para o modelo 5x2, considerado mais equilibrado por especialistas e trabalhadores.

Na nova jornada, os colaboradores trabalham cinco dias consecutivos e passam a ter dois dias de descanso.

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Mudança será feita de forma gradual

Segundo a empresa, a alteração acontecerá aos poucos em todas as lojas da rede. Cada unidade também poderá realizar ajustes específicos de acordo com a necessidade operacional e o fluxo de trabalho.

Até o momento, a companhia não divulgou um cronograma definitivo para concluir a implementação do novo modelo.

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Debate sobre jornada ganhou força no país

O anúncio acontece em meio ao aumento das discussões sobre qualidade de vida e desgaste profissional no Brasil.

Nos últimos meses, trabalhadores de diferentes áreas passaram a defender jornadas menos exaustivas e modelos com mais tempo de descanso.

Especialistas apontam que escalas mais equilibradas podem impactar diretamente fatores como produtividade, saúde mental, redução do estresse e qualidade de vida.

Escala 6x1 ainda domina o varejo

Embora o modelo 5x2 já seja comum em escritórios, bancos e empresas administrativas, o setor varejista ainda funciona majoritariamente com a escala 6x1, principalmente em supermercados e lojas do comércio.

Por isso, a decisão da rede paulista acabou chamando atenção e repercutindo nas redes sociais.

Empresa cita preocupação com bem-estar

De acordo com o comunicado interno divulgado pela empresa, a mudança busca melhorar a rotina dos trabalhadores sem afetar o funcionamento das lojas.

A rede também destacou que a decisão reforça a preocupação com equilíbrio entre vida profissional e descanso dos colaboradores.

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Tags:

escala 6x1 supermercado vaga de emprego

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