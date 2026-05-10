Ciro Nogueira comprou triplex de R$ 22 milhões após parceria com Banco Master

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Alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na última quinta-feira, 7, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) comprou uma cobertura triplex avaliada em R$ 22 milhões em um dos prédios mais luxuosos de São Paulo três meses após se tornar sócio do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A compra do imóvel ocorreu ainda 26 dias antes de o parlamentar apresentar a chamada “emenda Master”, considerada pela PF um dos principais elos entre Ciro e o banco investigado por supostas fraudes no sistema financeiro. As informações são do Metrópoles.

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O imóvel, com 514 metros quadrados, está em fase final de construção e fica na Rua Oscar Freire, na zona oeste da capital paulista.

A cobertura foi adquirida em julho de 2024 diretamente da incorporadora RFM, responsável pelo empreendimento.

Pouco depois, em 13 de agosto daquele ano, Ciro apresentou uma emenda à PEC nº 65/2023 propondo ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante, medida que beneficiaria o Banco Master.

De acordo com a Polícia Federal, a proposta teria sido elaborada pela assessoria do banco e apresentada “de forma integral” pelo senador no Senado.

Operação

Ciro foi alvo de mandados de busca e apreensão por suspeita de atuar “em favor do banqueiro Daniel Vorcaro, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas”.

Segundo a PF, o senador recebia uma mesada entre R$ 300 mil e R$ 500 mil do banqueiro.

O que diz o senador

Na última sexta-feira, 8, o senador Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil no Governo Bolsonaro, comentou a operação da PF. Pré-candidato à reeleição, ele associou a investigação ao bom desempenho nas pesquisas eleitorais e disse sofrer perseguição política.

“Tentam parar de todas as formas quem lidera as pesquisas de intenção de votos. Isso aconteceu comigo em 2018, faltando 15 dias para a eleição”, escreveu o senador no Instagram.