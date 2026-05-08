Flávio Bolsonaro cobra CPI do Banco Master: “Sem blindagem”

Siga o A TARDE no Google

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), defendeu na noite de quinta-feira, 7, a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as fraudes envolvendo o Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro.

O posicionamento ocorreu no mesmo dia em que o senador Ciro Nogueira, aliado de Flávio e presidente nacional do PP, foi alvo da nova fase da Operação Compliance Zero.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio Bolsonaro elogiou a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, relator do caso Master, e da Polícia Federal (PF), afirmando que todas as suspeitas precisam ser investigadas.

“As denúncias do caso Master são muito graves e o ministro André Mendonça agiu corretamente ao autorizar a operação. Eu acredito que, se há qualquer suspeita, ela tem que ser investigada. Agora, o que o Brasil espera é que tudo seja apurado até o fim, sem blindagem, sem acordão, sem proteção política”, afirmou.

Na publicação, o senador também questionou a relação entre o Banco Master e integrantes da “alta cúpula do PT nacional e da Bahia”.

Assista:

Antes de publicar o vídeo, Flávio já havia afirmado que acompanhava com atenção as "graves informações" envolvendo Ciro Nogueira, que é acusado de favorecer Daniel Vorcaro em troca de benefícios financeiros.

Pressão para instalação da CPI

Desde o início do ano, parlamentares da oposição e parte da base governista pressionam pela criação de uma CPI para investigar o caso, mas os pedidos ainda não avançaram na Câmara dos Deputados e no Senado.

Nos bastidores, congressistas apontam resistência dos presidentes das duas Casas, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ambos considerados próximos de lideranças citadas nas articulações relacionadas à investigação, entre elas o próprio Ciro Nogueira.