PRESSÃO
Flávio Bolsonaro cobra CPI do Banco Master: “Sem blindagem”
Senador se posicionou após aliado ser alvo de operação que investiga fraudes
O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), defendeu na noite de quinta-feira, 7, a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as fraudes envolvendo o Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro.
O posicionamento ocorreu no mesmo dia em que o senador Ciro Nogueira, aliado de Flávio e presidente nacional do PP, foi alvo da nova fase da Operação Compliance Zero.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio Bolsonaro elogiou a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, relator do caso Master, e da Polícia Federal (PF), afirmando que todas as suspeitas precisam ser investigadas.
“As denúncias do caso Master são muito graves e o ministro André Mendonça agiu corretamente ao autorizar a operação. Eu acredito que, se há qualquer suspeita, ela tem que ser investigada. Agora, o que o Brasil espera é que tudo seja apurado até o fim, sem blindagem, sem acordão, sem proteção política”, afirmou.
Na publicação, o senador também questionou a relação entre o Banco Master e integrantes da “alta cúpula do PT nacional e da Bahia”.
Assista:
Antes de publicar o vídeo, Flávio já havia afirmado que acompanhava com atenção as "graves informações" envolvendo Ciro Nogueira, que é acusado de favorecer Daniel Vorcaro em troca de benefícios financeiros.
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Pressão para instalação da CPI
Desde o início do ano, parlamentares da oposição e parte da base governista pressionam pela criação de uma CPI para investigar o caso, mas os pedidos ainda não avançaram na Câmara dos Deputados e no Senado.
Nos bastidores, congressistas apontam resistência dos presidentes das duas Casas, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ambos considerados próximos de lideranças citadas nas articulações relacionadas à investigação, entre elas o próprio Ciro Nogueira.
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