COMPLIANCE ZERO
Caso Master: ex-presidente do BRB é preso por suspeita de fraude
Paulo Henrique Costa comandou o banco a partir de 2019
O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi preso nesta quinta-feira, 16, durante a nova fase da Operação Compliance Zero.
Segundo as investigações da Polícia Federal (PF), ele é suspeito de violar regras de governança e de autorizar operações financeiras com o Banco Master sem lastro adequado.
Ao todo, a operação cumpre dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. O caso apura um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
Os investigados respondem por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa.
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Paulo Henrique Costa comandou o BRB a partir de 2019, indicado pelo então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).
Ele também esteve à frente das negociações para a tentativa de compra do Banco Master pelo banco público.
O executivo havia sido afastado do cargo em novembro, após decisão judicial relacionada à primeira fase da operação.
BRB e Banco Master
O BRB é um banco público controlado pelo Governo do Distrito Federal e aparece no caso por ter tentado adquirir o Banco Master, além de realizar operações financeiras que agora são investigadas.
A proposta de compra buscava adquirir participação relevante no Master e foi apresentada como alternativa para evitar a quebra da instituição.
No entanto, o Banco Central vetou o negócio, apontando falta de viabilidade econômica e risco ao banco público.
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