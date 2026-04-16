Caso Master: ex-presidente do BRB é preso por suspeita de fraude

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Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa - Foto: Divulgação

O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi preso nesta quinta-feira, 16, durante a nova fase da Operação Compliance Zero.

Segundo as investigações da Polícia Federal (PF), ele é suspeito de violar regras de governança e de autorizar operações financeiras com o Banco Master sem lastro adequado.

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Ao todo, a operação cumpre dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. O caso apura um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

Os investigados respondem por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa.

Paulo Henrique Costa comandou o BRB a partir de 2019, indicado pelo então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

Ele também esteve à frente das negociações para a tentativa de compra do Banco Master pelo banco público.

O executivo havia sido afastado do cargo em novembro, após decisão judicial relacionada à primeira fase da operação.

BRB e Banco Master

O BRB é um banco público controlado pelo Governo do Distrito Federal e aparece no caso por ter tentado adquirir o Banco Master, além de realizar operações financeiras que agora são investigadas.

A proposta de compra buscava adquirir participação relevante no Master e foi apresentada como alternativa para evitar a quebra da instituição.

No entanto, o Banco Central vetou o negócio, apontando falta de viabilidade econômica e risco ao banco público.