Diretor jurídico do BRB renuncia em meio a investigações

Saída de Veloso ocorre em um momento de pressão sobre cúpula do banco estatal - Foto: Divulgação

O BRB (Banco de Brasília) comunicou ao mercado e aos acionistas, nesta segunda-feira, 9, a renúncia de Jacques Maurício Ferreira Veloso de Melo ao cargo de Diretor Jurídico da companhia.

De acordo com o Fato Relevante publicado pela instituição, o desligamento terá efeitos a partir do dia 14 de fevereiro de 2026.

A saída de Veloso ocorre em um momento de pressão sobre a cúpula do banco estatal. O executivo é figura central na polêmica envolvendo a tentativa frustrada de aquisição do Banco Master pelo BRB.

Relatórios internos revelam que o diretor assinou pareceres jurídicos alertando para os riscos da operação, destacando que a observância dos índices de liquidez e de Basileia era "crucial" para garantir a solidez do sistema financeiro.

Contradição em vídeo

Apesar do alerta técnico por escrito, Jacques Veloso participou ativamente da estratégia de comunicação interna para viabilizar o negócio. Em vídeos enviados aos servidores do BRB logo após o anúncio da compra, o diretor aparecia defendendo as "vantagens técnicas" da transação.

Na gravação, Veloso assegurava que "todos os cuidados estavam sendo tomados" e que a operação obedecia aos trâmites legais e normativos exigidos de uma sociedade de economia mista, garantindo a ausência de prejuízos para funcionários ou controladores.

Investigação e veto

A transação bilionária acabou não se concretizando após intervenção do Banco Central (BC), que barrou o negócio e, posteriormente, determinou a liquidação do Banco Master.

O caso agora é objeto de investigação pela Polícia Federal (PF), sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que apura possíveis irregularidades na condução das negociações.