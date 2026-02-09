Carnaval 2026: prefeitura abre inscrições para Arquibancada Social

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Joka O. Gueiros/Secom PMS

Quem quiser assistir aos desfiles do Carnaval de Salvador de um ponto fixo e organizado já pode se inscrever na Arquibancada Social do Carnaval 2026. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, 9, pela prefeitura e seguem até terça-feira, 10.

O espaço funciona no Circuito Osmar, no Campo Grande, e oferece visão privilegiada dos desfiles em um ambiente controlado. Ao todo, serão disponibilizadas 300 pulseiras por dia, distribuídas por ordem de cadastro.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Atendimento

O atendimento acontece na sede do Cadastro Único (CadÚnico), na Rua Miguel Calmon, nº 28, no Comércio, das 8h às 16h30. Cada pessoa poderá escolher até dois dias de acesso à arquibancada.

Também será permitida a entrada de um acompanhante, mediante a doação de 400 gramas de leite em pó — exigência válida tanto para o titular quanto para o acompanhante.

Ação social

A ação é coordenada pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). Todo o leite arrecadado será repassado, após a folia, a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social e risco nutricional.