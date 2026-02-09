SALVADOR
Carnaval 2026: prefeitura abre inscrições para Arquibancada Social
Espaço funciona no Circuito Osmar, no Campo Grande
Por Leilane Teixeira
Quem quiser assistir aos desfiles do Carnaval de Salvador de um ponto fixo e organizado já pode se inscrever na Arquibancada Social do Carnaval 2026. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, 9, pela prefeitura e seguem até terça-feira, 10.
O espaço funciona no Circuito Osmar, no Campo Grande, e oferece visão privilegiada dos desfiles em um ambiente controlado. Ao todo, serão disponibilizadas 300 pulseiras por dia, distribuídas por ordem de cadastro.
Atendimento
O atendimento acontece na sede do Cadastro Único (CadÚnico), na Rua Miguel Calmon, nº 28, no Comércio, das 8h às 16h30. Cada pessoa poderá escolher até dois dias de acesso à arquibancada.
Também será permitida a entrada de um acompanhante, mediante a doação de 400 gramas de leite em pó — exigência válida tanto para o titular quanto para o acompanhante.
Ação social
A ação é coordenada pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). Todo o leite arrecadado será repassado, após a folia, a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social e risco nutricional.
