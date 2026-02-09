Carnaval aumenta riscos nocivos da mistura de álcool e energético

A mistura pode levar ao óbito - Foto: Ilustrativa | Freepik

O Carnaval de Salvador é o período mais propício para uma combinação perigosa: álcool com energético. Apesar de parecer mais refrescante e saborosa, a mistura pode causar efeitos colaterais delicados, levando até a morte em casos mais graves.

De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de três milhões de pessoas morrem por ano no mundo ao consumir bebidas alcoólicas de forma indevida.

Dentre os principais sintomas estão a taquicardia, arritmias e picos de pressão arterial, fazendo com que o paciente deixe de perceber os efeitos da embriaguez e tenha uma parada cardíaca.

Perigo constante

Segundo a cardiologista Marianna Andrade, coordenadora do serviço de Cardiologia do Hospital Mater Dei Salvador (HMDS), o maior perigo da mistura é o efeito mascarado da bebida energética. “A cafeína e outros estimulantes fazem a pessoa se sentir mais desperta, reduzindo a percepção da embriaguez. Isso leva ao consumo excessivo de álcool sem que o organismo consiga sinalizar seus limites”, disse ela.

“Essa combinação aumenta a frequência cardíaca, eleva a pressão arterial e favorece arritmias, inclusive em pessoas jovens e sem diagnóstico prévio de doença cardíaca”, completou.

A Dra ainda reforçou que os riscos se intensificam durante o calor nas ruas. “O álcool já desidrata. Associado ao energético, o efeito é potencializado, comprometendo a circulação e sobrecarregando o coração”, destacou.

“É frequente atender pacientes que passaram mal durante a festa sem imaginar que a mistura foi o principal gatilho. Além de evitar a mistura, é importante intercalar o consumo de bebida alcoólica com água, alimentar-se bem, respeitar seus limites e descansar bem. Afinal, a festa passa, mas as consequências podem ficar”, concluiu.