Carlinhos Brown muda trio icônico e lança novidade para Carnaval

Carlinhos Brown - Foto: Divulgação

Durante coletiva de imprensa, Carlinhos Brown revelou as novidades que prepara para o Carnaval de 2026. Entre os destaques, o cantor anunciou a criação de um novo trio elétrico, batizado de Mr. Brown 2, além de um novo formato para o tradicional Camarote Andante, que estreia nas avenidas no dia 12 de fevereiro.

Segundo Carlinhos Brown, o novo trio elétrico possui quase 90 toneladas, com uma estrutura quase 100% elétrica e ainda mais tecnológica.

“Salvador é a terra do trio elétrico. É um trio com extremo conforto e uma qualidade sonora ímpar. Aqui a gente tem um cuidado especial em cada detalhe. E o próprio Carlinhos, nessa questão, faz ser diferente na sonorização. Ele tem a visão dele em cada grupo desse trio elétrico, que vai revolucionar o Carnaval de Salvador e chamar muita atenção”, afirmou durante a coletiva.

Novo Camarote Andante

Além disso, Brown apresentou o novo formato do Camarote Andante. Criado em 2003, o antigo modelo foi “aposentado” pelo artista e retorna em 2026 com uma nova proposta.

A estrutura une trio elétrico, carro de apoio e camarote, com capacidade para receber mais de 150 convidados, proporcionando uma experiência exclusiva ao longo do circuito Barra-Ondina. O espaço contará, inclusive, com DJ dentro e fora do trio.

Coletiva do Camarote Brown | Foto: Divulgação

Ainda durante a coletiva, também foram divulgados detalhes sobre o Camarote Brown, que em 2026 terá como tema o samba de roda. O espaço funcionará a partir da sexta-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro e segue até dia 17, das 15h à meia-noite, e contará com a gastronomia do restaurante La Faleta.

“É um camarote para se fazer relacionamento, para discutir a cultura da Bahia, ensinando por meio do tema samba de roda. Lá a gente vai estar recebendo pessoas do mundo todo com muito carinho, como sempre fizemos”, destacou Licia Fabio.