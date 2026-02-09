Menu
VEM AÍ!

Mais uma atração internacional no Carnaval de 2026; saiba quem é

Artista vai estrear ao lado de Carlinhos Brown em Salvador

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

09/02/2026 - 18:28 h | Atualizada em 09/02/2026 - 19:08

Black Coffee
Black Coffee -

O Carnaval de Salvador tem se consolidado como um verdadeiro berço multicultural, reunindo pessoas de diversas partes do mundo. Abrindo a folia, o cantor Carlinhos Brown contará com a participação de um cantor da África do Sul no seu trio.

Na quinta-feira de Carnaval, Brown levará a música eletrônica para agitar as avenidas da capital baiana com o “Eletro Carnaval”. Para isso, o artista convidou um dos DJs mais renomados do mundo, Black Coffee.

“Ele tem uma história de força, vem da África do Sul. Perdeu a mão, mas não perdeu a razão. É o dedo mais rápido e mais ativo da música eletrônica. Essa atração chama-se Black Coffee”, comentou Brown durante coletiva de imprensa.

Leia Também:

Entenda se Carnaval é feriado ou não de acordo com a lei
Metrô ficará disponível 24 horas durante o Carnaval de Salvador
Folião barrado no Elevador Lacerda por sunga; saiba as regras para o Carnaval de Salvador

Com foco no samba de roda em 2026, outros nomes também participarão da programação. Entre eles, referências do samba brasileiro, como a banda completa de Beth Carvalho, representada por Karinah. Além da cantora Simone, com quem o artista lançou o single de Carnaval “Primeiro Amor Primeiro”, em dezembro do ano passado.

Além disso, Carlinhos Brown anunciou outras novidades para o próximo ano, como um novo formato do camarote andante e a estreia de um novo trio elétrico no Carnaval de 2026.

