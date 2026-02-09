Metrô ficará disponível 24 horas durante o Carnaval de Salvador

O acesso será liberado durante a madrugada - Foto: Divulgação | Metrô Bahia

Os foliões que dependem do metrô para curtir o Carnaval de Salvador poderão ficar despreocupados este ano. O sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas funcionará 24 horas durante os sete dias de folia, de quinta-feira, 12, à quarta-feira de cinzas, 18.

Entretanto, é importante ressaltar que o embarque, entre 0h e 5h, estará sendo realizado apenas nas estações de metrô Lapa, Acesso Norte, Águas Claras e Rodoviária. As outras estações estarão funcionando como pontos de desembarque, menos a CAB, pois estará fechada após às 0h.

A Operação Carnaval também contará com reforço das equipes de atendimento e segurança, como explica a gerente de Estações e Terminais da concessionária, Cléo Garcia.

Contamos com a colaboração de todos que vão utilizar o metrô durante a festa para que haja um embarque organizado, respeitoso e seguro, seguindo as orientações dos nossos colaboradores e sinalizações nas estações. Estamos preparados para atender ao fluxo de passageiros durante todo o carnaval, garantindo um ir e vir tranquilo”, disse ela.

Formas de pagamento

Vale lembrar que a passagem do metrô, que atualmente custa R$ 4,10, pode ser comprada de diversas maneiras. O pagamento pode ser realizado na própria catraca, como o uso de cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay.

Quem já possui o Cartão Integração do Metrô também pode carregá-lo nas máquinas disponíveis e de forma online, usando os aplicativos CCR Mobilidade KIM+, PicPay, Recarga Pay e Cittamobi.