Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LIBERADO

Metrô ficará disponível 24 horas durante o Carnaval de Salvador

O sistema metroviário estará disponível durante os 7 dias de folia

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/02/2026 - 16:34 h | Atualizada em 09/02/2026 - 17:24

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O acesso será liberado durante a madrugada
O acesso será liberado durante a madrugada -

Os foliões que dependem do metrô para curtir o Carnaval de Salvador poderão ficar despreocupados este ano. O sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas funcionará 24 horas durante os sete dias de folia, de quinta-feira, 12, à quarta-feira de cinzas, 18.

Entretanto, é importante ressaltar que o embarque, entre 0h e 5h, estará sendo realizado apenas nas estações de metrô Lapa, Acesso Norte, Águas Claras e Rodoviária. As outras estações estarão funcionando como pontos de desembarque, menos a CAB, pois estará fechada após às 0h.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Operação Carnaval também contará com reforço das equipes de atendimento e segurança, como explica a gerente de Estações e Terminais da concessionária, Cléo Garcia.

Contamos com a colaboração de todos que vão utilizar o metrô durante a festa para que haja um embarque organizado, respeitoso e seguro, seguindo as orientações dos nossos colaboradores e sinalizações nas estações. Estamos preparados para atender ao fluxo de passageiros durante todo o carnaval, garantindo um ir e vir tranquilo”, disse ela.

Leia Também:

Folião barrado no Elevador Lacerda por sunga; saiba as regras para o Carnaval de Salvador
Assédio no Carnaval de Salvador 2026: onde denunciar e buscar ajuda
Carnaval ganha ensaio emocionante em homenagem a Aroldo Macedo

Formas de pagamento

Vale lembrar que a passagem do metrô, que atualmente custa R$ 4,10, pode ser comprada de diversas maneiras. O pagamento pode ser realizado na própria catraca, como o uso de cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay.

Quem já possui o Cartão Integração do Metrô também pode carregá-lo nas máquinas disponíveis e de forma online, usando os aplicativos CCR Mobilidade KIM+, PicPay, Recarga Pay e Cittamobi.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Carnaval 2026 metrô Metrô Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O acesso será liberado durante a madrugada
Play

Trio da banda Pagod’art sofre acidente e interrompe Furdunço

O acesso será liberado durante a madrugada
Play

Folia que paga as contas: 4 formas de ganhar uma grana extra no Carnaval

O acesso será liberado durante a madrugada
Play

Com Parangolé, Guga Meyra entra na disputa da música do Carnaval

O acesso será liberado durante a madrugada
Play

Preta Gil recebe homenagem de Gominho em música do Carnaval

x