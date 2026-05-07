Compliance Zero: Ciro Nogueira é alvo de busca no caso Master

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Endereços ligados ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), em Brasília, foram alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira, 7. A ação integra a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master.

Segundo a PF, esta nova etapa da operação busca aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

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Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

A decisão judicial também autorizou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.

O que diz a decisão?

Ao justificar a ação contra Ciro Nogueira, segundo informações da Folha de S.Paulo, a PF afirma ter identificado uma suposta atuação do senador em favor do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em troca de vantagens econômicas indevidas.

As suspeitas envolvem a apresentação de uma emenda que ampliaria a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante.

De acordo com a investigação, o texto da emenda teria sido elaborado pela assessoria do Banco Master, encaminhado a Daniel Vorcaro, impresso e entregue em um envelope direcionado a “Ciro”, no endereço residencial do senador.

A PF também afirma que o conteúdo entregue foi reproduzido integralmente pelo parlamentar no Senado. Segundo os investigadores, após a apresentação da proposta, Vorcaro teria dito que o texto “saiu exatamente como mandei”.

Até o momento, Ciro não se pronunciou sobre o caso.