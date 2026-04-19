Exército repassou R$ 39 milhões ao Banco Master, diz Coaf

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Exército repasse ao Banco Master - Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

O Exército repassou R$ 39 milhões ao Banco Master entre agosto de 2024 e outubro de 2025, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviado à CPI do Crime Organizado. O valor corresponde a parcelas de empréstimos consignados contratados por militares junto à instituição.

A movimentação foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo. De acordo com o Coaf, os repasses foram feitos a uma conta do banco no Itaú e, na sequência, transferidos para outras contas do próprio Banco Master.

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Esse padrão dificulta o rastreamento do destino final dos recursos, já que os valores permanecem pouco tempo na conta inicial.

O que diz o Exército?

Em nota, o Exército informou que os valores se referem exclusivamente a repasses de consignações em folha de pagamento de militares, sem uso de recursos públicos.

A instituição afirmou que o Banco Master foi credenciado em fevereiro de 2023 para oferecer crédito consignado, após cumprir exigências de edital.

O contrato foi rescindido unilateralmente em novembro de 2025, poucos dias após a liquidação do banco pelo Banco Central, o que passou a impedir a formalização de novos contratos.