CASO MASTER
Exército repassou R$ 39 milhões ao Banco Master, diz Coaf
Em nota, órgão militar negou irregularidades
O Exército repassou R$ 39 milhões ao Banco Master entre agosto de 2024 e outubro de 2025, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviado à CPI do Crime Organizado. O valor corresponde a parcelas de empréstimos consignados contratados por militares junto à instituição.
A movimentação foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo. De acordo com o Coaf, os repasses foram feitos a uma conta do banco no Itaú e, na sequência, transferidos para outras contas do próprio Banco Master.
Esse padrão dificulta o rastreamento do destino final dos recursos, já que os valores permanecem pouco tempo na conta inicial.
O que diz o Exército?
Em nota, o Exército informou que os valores se referem exclusivamente a repasses de consignações em folha de pagamento de militares, sem uso de recursos públicos.
Leia Também:
A instituição afirmou que o Banco Master foi credenciado em fevereiro de 2023 para oferecer crédito consignado, após cumprir exigências de edital.
O contrato foi rescindido unilateralmente em novembro de 2025, poucos dias após a liquidação do banco pelo Banco Central, o que passou a impedir a formalização de novos contratos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes