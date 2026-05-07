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POLÍTICA

Compliance Zero: PF prende Felipe Vorcaro, primo do dono do Master

Ação também tem como alvo o senador Ciro Nogueira

Victoria Isabel
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Imagem ilustrativa da imagem Compliance Zero: PF prende Felipe Vorcaro, primo do dono do Master
- Foto: Reprodução/Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu temporariamente, nesta quinta-feira, 7, Felipe Cançado Vorcaro, primo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, durante a 5ª fase da Operação Compliance Zero. A ação também tem como alvo o senador Ciro Nogueira.

Segundo as investigações, Felipe Vorcaro integra o núcleo financeiro-operacional do grupo investigado e é suspeito de atuar em esquemas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A PF aponta ainda indícios de tentativa de esconder provas de fraudes.

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Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que também determinou o bloqueio de cerca de R$ 18,85 milhões em bens e valores.

Prisão de Ciro Nogueira

Ao justificar a ação contra Ciro Nogueira, segundo informações da Folha de S.Paulo, a PF afirma ter identificado uma suposta atuação do senador em favor do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em troca de vantagens econômicas indevidas.

As suspeitas envolvem a apresentação de uma emenda que ampliaria a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante.

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De acordo com a investigação, o texto da emenda teria sido elaborado pela assessoria do Banco Master, encaminhado a Daniel Vorcaro, impresso e entregue em um envelope direcionado a “Ciro”, no endereço residencial do senador.

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Tags:

Banco MAster Daniel Vorcaro PF

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