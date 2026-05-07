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RELAÇÃO BILATERAL

Tarifas, terras-raras e minerais: veja tópicos de reunião entre Lula e Trump

Líderes se encontram presencialmente nesta quinta, 7, na Casa Branca

Ane Catarine
Por

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Lula e Trump se encontram na Casa Branca
Lula e Trump se encontram na Casa Branca - Foto: Daniel Torok/White House

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira, 7, na Casa Branca. O encontro marca a terceira reunião presencial entre os líderes e ocorre em meio a tensões diplomáticas e econômicas entre os dois países.

A expectativa é que Lula e Trump discutam temas como disputas comerciais entre Brasil e Estados Unidos, combate ao crime organizado e negociações envolvendo minerais críticos e terras-raras.

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A reunião acontece um dia após a Câmara dos Deputados aprovar a política nacional dos minerais críticos e estratégicos. O projeto cria instrumentos para incentivar o beneficiamento, a transformação mineral, a industrialização e a agregação de valor desses recursos no Brasil.

Tarifas ainda em vigor

Lula também deve tentar avançar nas negociações para reduzir tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Segundo cálculos da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham), cerca de 45% das exportações brasileiras atualmente não são afetadas por sobretaxas.

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Outros 15% estão sujeitos às tarifas da Seção 232, aplicadas por razões de segurança nacional, atingindo produtos como aço, alumínio, cobre, autopeças e setores específicos. Já o restante enfrenta sobretaxa de 10%.

Viagem

Lula desembarcou em Washington na noite desta quarta-feira, 6. O avião da presidência do Brasil pousou na Base Aérea de Andrews às 21h, horário local (22h, em Brasília).

Em seguida, Lula foi para a residência da embaixada brasileira, onde passou a noite.

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