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EXPECTATIVA

Trump diz que "ama Lula" e diminui tensão antes de encontro nos EUA

Reunião entre os dois presidentes vai acontecer nesta quinta-feira, 7

Anderson Ramos
Por

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Donald Trump e Lula.
Donald Trump e Lula. - Foto: Daniel Torok/Casa Branca Oficial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um telefonema do presidente norte-americano Donald Trump na última sexta-feira, 1º . De acordo com fontes do governo brasileiro, a conversa foi amistosa e durou cerca de 40 minutos.

Segundo os relatos, Trump teria dito que admira a trajetória política de Lula e comentou que pesquisou sobre a vida do presidente brasileiro.

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Lula, por sua vez, afirmou que queria tratar dos interesses do Brasil e dos Estados Unidos, incluindo temas relacionados a conflitos internacionais e ao papel da Organização das Nações Unidas (ONU). Trump respondeu dizendo que tem interesse em ouvir as opiniões de Lula sobre esses assuntos.

Fontes informaram ao G1 que ao se despedir, Trump encerrou o telefonema de forma informal, mandando um “I love you”, que significa "eu te amo" em inglês, ao presidente brasileiro.

Para interlocutores do Palácio, o tom do telefone indicva que não há risco de uma atitude eventualmente hostil ou fora do script por parte do americano.

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Encontro

Lula e Donald Trump terão uma reunião na Casa Branca nesta quinta-feira, 7. Os dois presidentes vão discutir sobre:

  • ataque ao PIX;
  • cooperação contra crime organizado e narcotráfico;
  • parcerias em minerais críticos e terras raras;
  • geopolítica na América Latina, Oriente Médio e ONU; e
  • eleições no Brasil.

A reunião, na Casa Branca, em Washington, foi acertada em janeiro deste ano, durante uma conversa telefônica entre os dois chefes de Estado. No entanto, a ofensiva dos EUA no país do Oriente Médio adiou o deslocamento do petista.

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Tags:

Donald Trump Lula reunião Casa Branca

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