CONFIRMADO
Após incerteza, Casa Branca confirma encontro entre Lula e Trump
Presidentes vção discutir assuntos econômicos e de segurança
O encontro entre o presidente brasileiro Luíz Inácio Lula da Silva e a sua contraparte norte-americana, Donald Trump, foi confirmado pela Casa Branca e vai acontecer na próxima quinta-feira, 7.
A visita foi confirmada por um funcionário da Casa Branca, segundo o jornal Folha de S. Paulo. Ao jornal, ele informou que Trump vai receber Lula para "discutir assuntos econômicos e de segurança de importância compartilhada".
A informação sobre a reunião entre os presidentes foi divulgada na imprensa nacional no início desta semana, de forma não oficial. As diplomacias dos dois países não haviam se pronunciado sobre o encontro.
A reunião, na Casa Branca, em Washington, foi acertada em janeiro deste ano, durante uma conversa telefônica entre os dois chefes de Estado. No entanto, a ofensiva dos EUA no país do Oriente Médio adiou o deslocamento do petista.
A expectativa é a de que o chefe do Executivo federal viaje para os EUA na próxima quarta-feira, 6, retornando ao Brasil na sexta-feira, 8.
Outros encontros
Este será o terceiro encontro pessoal entre os dois presidentes desde que Trump assumiu seu segundo mandato, e o segundo em solo americano.
Os dois tiveram um breve encontro, de aproximadamente um minuto, nos bastidores da Assembleia Geral da ONU em setembro de 2025, logo após o discurso de Lula e imediatamente antes da fala de Trump no evento.
Em outubro, Trump voltou a se encontrar com Lula, dessa vez na Malásia, onde os dois participaram como convidados da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), bloco que reúne economias do Sudeste Asiático.
