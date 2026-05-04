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POLÍTICA

Lula e Trump se reúnem nos EUA sob tensão da guerra no Irã

Os dois chefes de Estado acertaram visita por telefone, em janeiro

Yuri Abreu
Por

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Donald Trump e Lula
Donald Trump e Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Em meio à guerra no Irã e às críticas de Lula a Donald Trump, o presidente brasileiro vai até os Estados Unidos, onde vai se encontrar com o mandatário estadunidense. A previsão é de que isso ocorra na próxima quinta-feira, 7.

A reunião, na Casa Branca, em Washington, foi acertada em janeiro deste ano, durante uma conversa telefônica entre os dois chefes de Estado. No entanto, a ofensiva dos EUA no país do Oriente Médio adiou o deslocamento do petista.

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A expectativa é a de que o chefe do Executivo federal viaje para os EUA na próxima quarta-feira, 6, retornando ao Brasil na sexta-feira, 8.

Outros encontros

Este será o terceiro encontro pessoal entre os dois presidentes desde que Trump assumiu seu segundo mandato, e o segundo em solo americano.

Os dois tiveram um breve encontro, de aproximadamente um minuto, nos bastidores da Assembleia Geral da ONU em setembro de 2025, logo após o discurso de Lula e imediatamente antes da fala de Trump no evento.

Em outubro, Trump voltou a se encontrar com Lula, dessa vez na Malásia, onde os dois participaram como convidados da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), bloco que reúne economias do Sudeste Asiático.

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O presidente Donald Trump disse na última sexta-feira, 1º, que não está satisfeito com uma nova proposta do Irã para iniciar negociações de paz com os Estados Unidos, enquanto as conversas entre ambas as partes continuam estagnadas em meio a um cessar-fogo que já dura várias semanas.

"Neste momento não estou satisfeito com o que eles estão oferecendo", disse Trump a jornalistas.

Mísseis

Trump também afirmou a repórteres que não está preocupado com a situação dos estoques de mísseis dos Estados Unidos, em meio a relatos de apreensão sobre o ritmo de uso de armamentos durante o conflito com o Irã.

Na noite de quinta-feira, 30, o Irã entregou sua proposta mais recente de negociação a mediadores no Paquistão, segundo informou a agência estatal iraniana IRNA.

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