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FUTURO INDEFINIDO

Jorge Messias volta para AGU e aguarda Lula para definir futuro

Advogado-geral da União pode ocupar cargo no Ministério da Justiça

Ane Catarine
Por

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Jorge Messias volta para AGU após derrota no Senado
Jorge Messias volta para AGU após derrota no Senado - Foto: Daniel Estevão/AscomAGU

O advogado-geral da União, Jorge Messias, retorna de férias nesta segunda-feira, 4, cinco dias após o Senado Federal rejeitar a indicação do nome dele ao Supremo Tribunal Federal (STF). Até o momento, ele não tem agenda pública definida e aguarda uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para decidir o futuro no governo.

A expectativa é que o encontro ocorra ainda nesta semana e seja decisivo para definir se Messias permanece ou não no comando da Advocacia-Geral da União (AGU).

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Nos bastidores, há a informação de que ele cogitou pedir demissão logo após a derrota no Senado, mas foi impedido por aliados.

Apesar disso, uma mudança de função no governo não está descartada. Uma das possibilidades em discussão é a transferência de Messias para o comando do Ministério da Justiça.

Messias esteve de férias entre os dias 8 e 30 de abril, período em que se afastou das funções para se preparar para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Derrota no Senado

O plenário do Senado Federal rejeitou, na quarta-feira, 29, a indicação de Jorge Messias para o STF. Foi a primeira vez desde 1894 que senadores barraram um nome indicado pela Presidência da República para a Corte.

Messias recebeu 34 votos favoráveis, 42 contrários e houve uma abstenção. A votação foi secreta, e ele precisava de pelo menos 41 votos para ser aprovado.

Com a rejeição, a indicação foi arquivada e o presidente Lula terá que encaminhar um novo nome para a vaga aberta com a saída de Luís Roberto Barroso.

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Jorge Messias Lula STF

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