Jorge Messias repete Dilma e cita Darcy Ribeiro após derrota no Senado

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, que teve seu nome rejeitado pelo plenário do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF), na última quarta-feira, 29, usou as redes sociais para 'repetir' a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

No mesmo tom que a petista usou no seu discurso final como presidente da República, após o impeachment de 2016, Messias reproduziu uma das frases mais lembradas do político e antropólogo Darcy Ribeiro, morto em 1997, que fala sobre os fracassos acumulados ao longo da vida, em tom de indireta aos parlamentares que votaram contra sua indicação para a Corte.

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“Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu”, parafraseou Messias, em post desta sexta, 1.

Gesto a Otto e Wagner

Também no X, antigo Twitter, nesta sexta, 1, Messias agradeceu aos senadores baianos Jaques Wagner (PT), líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado, e Otto Alencar (PSD), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), entusiastas do seu nome.

"Agradeço profundamente aos meus amigos Jaques Wagner e Otto Alencar, e aos 32 senadores que me apoiaram incondicionalmente ao longo deste processo. Que Deus os abençoe grandemente e multiplique em bênçãos todo o carinho dedicado a mim", escreveu o advogado-geral.