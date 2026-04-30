Em tom de reverência, Jorge Messias manifesta gratidão a André Mendonça

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Chefe da AGU não poupou elogios ao perfil do magistrado - Foto: Reprodução

Em um gesto que repercute nos bastidores do Poder Judiciário e da Esplanada dos Ministérios, o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, tornou pública uma mensagem de profundo agradecimento dirigida ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

As declarações, marcadas por um tom pessoal e religioso, destacam a relação de respeito mútuo entre as duas autoridades.

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Messias descreveu o suporte recebido por Mendonça como um pilar fundamental em sua trajetória recente, classificando o apoio como "uma das maiores honras" de sua vida.

O chefe da AGU não poupou elogios ao perfil do magistrado, pontuando que sua conduta no cenário jurídico e público é um exemplo a ser seguido.

"Receber seu apoio durante esta jornada desafiadora tem sido uma das maiores honras da minha vida. Sua postura reflete integridade, bondade e coerência, servindo de inspiração para toda uma geração de magistrados", afirmou Jorge Messias.

Fé e convergência

Além do reconhecimento profissional e ético, o texto de Messias avançou para o campo da espiritualidade, um ponto de conexão explícito entre ambos, que professam a fé evangélica. Ao finalizar sua manifestação, o Advogado-Geral enfatizou a postura de Mendonça em relação aos valores cristãos no exercício de suas funções.

A declaração encerrou-se com uma benção:

"Que Deus o abençoe abundantemente por sua firmeza em defender os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo."

Contexto da aproximação

Embora ocupem espaços distintos — um no comando da advocacia do Estado e o outro na mais alta corte do país — a interação sinaliza uma busca por diálogo institucional e reconhecimento de valores compartilhados.

A fala de Messias é interpretada por analistas como um movimento de cortesia e fortalecimento de laços em um ambiente político e jurídico frequentemente marcado por tensões.

A referência à "jornada desafiadora" mencionada por Messias remete ao complexo cenário enfrentado pela AGU na defesa das pautas governamentais, onde a interlocução com os ministros do STF é peça-chave para a estabilidade institucional.