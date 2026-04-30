Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PL DA DOSIMETRIA

Maioria da bancada baiana vota pela derrubada do veto de Lula

Votação conjunta no Congresso Nacional aconteceu nesta quinta-feira, 30

Anderson Ramos
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional destinada à deliberação do veto presidencial.
Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional destinada à deliberação do veto presidencial. - Foto: Saulo Cruz / Agência Senado

A maior parte dos 39 deputados federais da Bahia votou pela derrubada do veto do presidente Lula (PT) sobre o projeto que altera o cálculo de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito, o chamado PL da Dosimetria.

A sessão desta quinta-feira, 30, foi realizada em duas etapas, primeiro com os votos da Câmara dos Deputados e depois com os do Senado. Foram 318 deputados a favor da derrubada do veto e 144 a favor da manutenção, além de 5 abstenções. Entre senadores, o placar foi de 49 a 24. A votação cumpriu a exigência de maioria absoluta na Câmara (257) e no Senado (41).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O placar no estado ficou da seguinte forma: 17 parlamentares votaram pela derrubada do veto, enquanto 15 optaram pela manutenção. Outros seis deputados não votaram e um se absteve.

Chamou atenção os votos de Pastor Sargento Isidório (Avante) e Sérgio Britto (PSD) pela derrubada do veto. Os dois parlamentares são alinhados ao governo Lula.

Veja como os deputados votaram.

A favor da manutenção do veto:

  1. Afonso Florence (PT)
  2. Alice Portugal (PCdoB)
  3. Bacelar (PV)
  4. Daniel Almeida (PCdoB)
  5. Félix Mendonça Júnior (PDT)
  6. Gabriel Nunes (PSD)
  7. Ivoneide Caetano (PT)
  8. Jorge Solla (PT)
  9. Joseildo Ramos (PT)
  10. Lídice da Mata (PSB)
  11. Mário Negromonte Jr. (PSB)
  12. Ricardo Maia (MDB)
  13. Valmir Assunção (PT)
  14. Waldenor Pereira (PT)
  15. Zé Neto (PT)

Pela derrubada do veto:

  1. Adolfo Viana (PSDB)
  2. Arthur Oliveira Maia (União Brasil)
  3. João Carlos Bacelar (PL)
  4. Capitão Alden (PL)
  5. Claudio Cajado (PP)
  6. Diego Coronel (Republicanos)
  7. Elmar Nascimento (União Brasil)
  8. Jorge Araújo (PP)
  9. José Rocha (União Brasil)
  10. Leur Lomanto Júnior (União Brasil)
  11. Marcelo Nilo (Republicanos)
  12. Márcio Marinho (Repubicanos)
  13. Pastor Sargento Isidório (Avante)
  14. Paulo Azi (União Brasil)
  15. Roberta Roma (PL)
  16. Rogéria Santos (Republicanos)
  17. Sérgio Brito (PSD)

Abstenção

  1. Neto Carletto (Avante)

Não votaram:

  1. Antônio Brito (PSD)
  2. Dal Barreto (União Brasil)
  3. Charles Fernandes (PSD)
  4. Leo Prates (Republicanos)
  5. Paulo Magalhães (PSD)
  6. Raimundo Costa (PSD)

Leia Também:

Após Congresso derrubar veto de Lula, Erika Hilton convoca protestos
Partido de Bolsonaro comemora derrubada de veto da dosimetria
André Janones faz alerta dramático sobre rumos do governo Lula

No Senado

Já no Senado, Otto Alencar (PSD) votou pela manutenção do veto, enquanto Angelo Coronel (Republicanos) votou pela derrubada. O líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT) não votou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bancada baiana governo Lula Lula PL da Dosimetria

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional destinada à deliberação do veto presidencial.
Play

Reviravolta no Congresso: queda de Jorge Messias entrega vantagem ao bolsonarismo

Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional destinada à deliberação do veto presidencial.
Play

Aborto: indicado ao STF, Jorge Messias se diz "totalmente contra" a prática

Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional destinada à deliberação do veto presidencial.
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional destinada à deliberação do veto presidencial.
Play

“Estúpida”: deputados baianos rebatem acusação de Eduardo Bolsonaro sobre eleições

x