PL DA DOSIMETRIA
Maioria da bancada baiana vota pela derrubada do veto de Lula
Votação conjunta no Congresso Nacional aconteceu nesta quinta-feira, 30
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A maior parte dos 39 deputados federais da Bahia votou pela derrubada do veto do presidente Lula (PT) sobre o projeto que altera o cálculo de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito, o chamado PL da Dosimetria.
A sessão desta quinta-feira, 30, foi realizada em duas etapas, primeiro com os votos da Câmara dos Deputados e depois com os do Senado. Foram 318 deputados a favor da derrubada do veto e 144 a favor da manutenção, além de 5 abstenções. Entre senadores, o placar foi de 49 a 24. A votação cumpriu a exigência de maioria absoluta na Câmara (257) e no Senado (41).
O placar no estado ficou da seguinte forma: 17 parlamentares votaram pela derrubada do veto, enquanto 15 optaram pela manutenção. Outros seis deputados não votaram e um se absteve.
Chamou atenção os votos de Pastor Sargento Isidório (Avante) e Sérgio Britto (PSD) pela derrubada do veto. Os dois parlamentares são alinhados ao governo Lula.
Veja como os deputados votaram.
A favor da manutenção do veto:
- Afonso Florence (PT)
- Alice Portugal (PCdoB)
- Bacelar (PV)
- Daniel Almeida (PCdoB)
- Félix Mendonça Júnior (PDT)
- Gabriel Nunes (PSD)
- Ivoneide Caetano (PT)
- Jorge Solla (PT)
- Joseildo Ramos (PT)
- Lídice da Mata (PSB)
- Mário Negromonte Jr. (PSB)
- Ricardo Maia (MDB)
- Valmir Assunção (PT)
- Waldenor Pereira (PT)
- Zé Neto (PT)
Pela derrubada do veto:
- Adolfo Viana (PSDB)
- Arthur Oliveira Maia (União Brasil)
- João Carlos Bacelar (PL)
- Capitão Alden (PL)
- Claudio Cajado (PP)
- Diego Coronel (Republicanos)
- Elmar Nascimento (União Brasil)
- Jorge Araújo (PP)
- José Rocha (União Brasil)
- Leur Lomanto Júnior (União Brasil)
- Marcelo Nilo (Republicanos)
- Márcio Marinho (Repubicanos)
- Pastor Sargento Isidório (Avante)
- Paulo Azi (União Brasil)
- Roberta Roma (PL)
- Rogéria Santos (Republicanos)
- Sérgio Brito (PSD)
Abstenção
- Neto Carletto (Avante)
Não votaram:
- Antônio Brito (PSD)
- Dal Barreto (União Brasil)
- Charles Fernandes (PSD)
- Leo Prates (Republicanos)
- Paulo Magalhães (PSD)
- Raimundo Costa (PSD)
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No Senado
Já no Senado, Otto Alencar (PSD) votou pela manutenção do veto, enquanto Angelo Coronel (Republicanos) votou pela derrubada. O líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT) não votou.
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