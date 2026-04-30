Maioria da bancada baiana vota pela derrubada do veto de Lula

Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional destinada à deliberação do veto presidencial. - Foto: Saulo Cruz / Agência Senado

A maior parte dos 39 deputados federais da Bahia votou pela derrubada do veto do presidente Lula (PT) sobre o projeto que altera o cálculo de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito, o chamado PL da Dosimetria.

A sessão desta quinta-feira, 30, foi realizada em duas etapas, primeiro com os votos da Câmara dos Deputados e depois com os do Senado. Foram 318 deputados a favor da derrubada do veto e 144 a favor da manutenção, além de 5 abstenções. Entre senadores, o placar foi de 49 a 24. A votação cumpriu a exigência de maioria absoluta na Câmara (257) e no Senado (41).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O placar no estado ficou da seguinte forma: 17 parlamentares votaram pela derrubada do veto, enquanto 15 optaram pela manutenção. Outros seis deputados não votaram e um se absteve.

Chamou atenção os votos de Pastor Sargento Isidório (Avante) e Sérgio Britto (PSD) pela derrubada do veto. Os dois parlamentares são alinhados ao governo Lula.

Veja como os deputados votaram.

A favor da manutenção do veto:

Afonso Florence (PT) Alice Portugal (PCdoB) Bacelar (PV) Daniel Almeida (PCdoB) Félix Mendonça Júnior (PDT) Gabriel Nunes (PSD) Ivoneide Caetano (PT) Jorge Solla (PT) Joseildo Ramos (PT) Lídice da Mata (PSB) Mário Negromonte Jr. (PSB) Ricardo Maia (MDB) Valmir Assunção (PT) Waldenor Pereira (PT) Zé Neto (PT)

Pela derrubada do veto:

Adolfo Viana (PSDB) Arthur Oliveira Maia (União Brasil) João Carlos Bacelar (PL) Capitão Alden (PL) Claudio Cajado (PP) Diego Coronel (Republicanos) Elmar Nascimento (União Brasil) Jorge Araújo (PP) José Rocha (União Brasil) Leur Lomanto Júnior (União Brasil) Marcelo Nilo (Republicanos) Márcio Marinho (Repubicanos) Pastor Sargento Isidório (Avante) Paulo Azi (União Brasil) Roberta Roma (PL) Rogéria Santos (Republicanos) Sérgio Brito (PSD)

Abstenção

Neto Carletto (Avante)

Não votaram:

Antônio Brito (PSD) Dal Barreto (União Brasil) Charles Fernandes (PSD) Leo Prates (Republicanos) Paulo Magalhães (PSD) Raimundo Costa (PSD)

No Senado

Já no Senado, Otto Alencar (PSD) votou pela manutenção do veto, enquanto Angelo Coronel (Republicanos) votou pela derrubada. O líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT) não votou.