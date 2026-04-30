Após Congresso derrubar veto de Lula, Erika Hilton convoca protestos

Siga o A TARDE no Google

A derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a chamada PL da Dosimetria, nesta quinta-feira, 30, provocou reação imediata no campo político. Horas após a decisão, a deputada federal Erika Hilton usou as redes sociais para convocar a população a ir às ruas em protesto já no 1º de Maio.

Congresso impõe derrota e altera cenário jurídico

O Congresso Nacional decidiu derrubar o veto presidencial ao projeto que trata da dosimetria das penas relacionadas a crimes contra as instituições democráticas. Na Câmara, foram 318 votos favoráveis à derrubada, contra 144 contrários e 5 abstenções. Já no Senado, o placar foi de 49 a 24.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a decisão, parlamentares abriram caminho para reduzir penas de condenados pelos atos do 8 de Janeiro. A medida também pode beneficiar diretamente Jair Bolsonaro, apontado por aliados como um dos possíveis atingidos pelas mudanças.

A articulação política teve papel central do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que conduziu a votação e costurou acordos para garantir a derrubada parcial dos vetos.

“Agora é nas ruas”



A resposta mais imediata veio da deputada Erika Hilton, que classificou a decisão como grave e convocou mobilização popular:

“AGORA É NAS RUAS! Hoje, o Congresso tomou a vergonhosa decisão de derrubar o veto do Presidente Lula ao chamado ‘PL da Dosimetria’. Na prática, o Congresso está dando uma anistia pra políticos criminosos e golpistas, inclusive o líder de organização criminosa Jair Bolsonaro.”

Na mesma publicação, a parlamentar elevou o tom contra o Legislativo e fez um chamado direto à população:

“Um Congresso que faz isso é um Congresso que não tem medo de se portar como INIMIGO DO POVO. [...] Por isso, para emparedar os inimigos do povo, amanhã é dia do povo ir às ruas!”

🚨 AGORA É NAS RUAS!



Hoje, o Congresso tomou a vergonhosa decisão de derrubar o veto do Presidente Lula ao chamado "PL da Dosimetria".



Na prática, o Congresso está dando uma anistia pra políticos criminosos e golpistas, inclusive o líder de organização criminosa Jair Bolsonaro.… pic.twitter.com/cyN1J2tAIH — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) April 30, 2026

O que muda com a nova dosimetria



Entre os principais pontos definidos após a derrubada do veto estão:

Progressão de regime após o cumprimento de 1/6 da pena, mediante decisão judicial

Redução do tempo para progressão em crimes com violência, variando entre 25% e 30%

Não cumulatividade de penas em crimes contra o Estado Democrático, valendo a maior

Redução de pena para crimes cometidos em multidão, desde que sem liderança ou financiamento

Possibilidade de remição de pena mesmo em prisão domiciliar

Alguns trechos mais amplos do projeto foram mantidos vetados, especialmente os que poderiam beneficiar condenados por crimes como feminicídio, milícia e outros considerados hediondos.