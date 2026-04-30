O que é veto presidencial? Veja como o Congresso derruba e cria leis

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O recente episódio no Congresso Nacional onde parlamentares derrubaram um veto do presidente da república para aprovar o chamado "PL da Dosimetria" (que impacta as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro), reacendeu uma dúvida comum: o que é um veto e como ele funciona?

O Portal A TARDE explica o mecanismo que permite ao presidente da república barrar leis e como o Legislativo tem a "última palavra" sobre o assunto.

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O que é o veto presidencial?

O veto é o instrumento jurídico pelo qual o presidente da república manifesta sua discordância com um projeto de lei aprovado pelo Congresso.

Ele funciona como um "freio" no processo legislativo, fundamentado no sistema de pesos e contrapesos entre os Poderes.

Existem dois motivos principais para um veto

Veto jurídico (inconstitucionalidade) : quando o presidente entende que o projeto fere a Constituição Federal.

: quando o presidente entende que o projeto fere a Constituição Federal. Veto político (interesse público): quando o presidente considera que a proposta, embora legal, é contrária aos interesses da sociedade ou prejudica a gestão do país (por exemplo, por razões fiscais).

O veto pode ser total (sobre todo o projeto) ou parcial (sobre artigos, parágrafos ou incisos específicos).

O caminho do veto: da mesa do presidente à promulgação

Para entender como o veto se transforma em lei, como ocorreu no caso da redução de penas pelo 8 de janeiro, é preciso seguir este trajeto:

1. Aprovação no Congresso e envio

Após ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto de lei é enviado ao presidente.

2. Prazo de 15 dias úteis

O presidente tem 15 dias úteis para decidir se sanciona (aprova) ou veta o texto.

Silêncio : se o presidente não se manifestar em 15 dias, ocorre a sanção tácita (o projeto vira lei automaticamente).

: se o presidente não se manifestar em 15 dias, ocorre a sanção tácita (o projeto vira lei automaticamente). Veto : se presidente discordar, ele deve enviar uma mensagem ao Congresso em até 48 horas explicando os motivos do veto.

3. A análise do Congresso (sessão conjunta)

Uma vez vetado, o projeto não morre. Ele retorna ao Poder Legislativo para ser reavaliado por deputados e senadores em uma sessão conjunta (reunião de ambas as Casas simultaneamente).

4. A Derrubada do veto

Para que um veto seja rejeitado (derrubado), é necessária a maioria absoluta de votos em ambas as Casas:

Pelo menos 257 votos na Câmara dos Deputados.

Pelo menos 41 votos no Senado Federal.

No caso da notícia mencionada, o placar foi expressivo: 318 deputados e 49 senadores votaram contra o veto presidencial, superando o mínimo necessário.

5. Promulgação e Publicação

Se o Congresso derruba o veto, o texto original que havia sido barrado é enviado novamente ao presidente para promulgação (o ato oficial que atesta a existência da lei).

Se o presidente não o fizer em 48 horas, o presidente do Senado tem a obrigação de promulgar. Após a promulgação, a lei é publicada no Diário Oficial da União e passa a vigorar.

Por que isso é importante?

A derrubada de um veto, como a que ocorreu em 30 de abril de 2026, demonstra a soberania do Poder Legislativo sobre temas polêmicos.

No caso do PL da Dosimetria, a decisão do Congresso sobrepôs a visão do Executivo, garantindo que réus condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito (sem papel de liderança ou financiamento) possam ter penas reduzidas e progressão de regime facilitada.

Este processo garante que nenhuma decisão, nem mesmo a do Chefe de Estado, seja absoluta, mantendo o equilíbrio democrático no Brasil.