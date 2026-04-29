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Fiador de Messias, Mendonça lamenta rejeição do indicado ao STF

MInistro da Suprema Corte se empenhou pela aprovação de Jorge Messias

Anderson Ramos
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André Mendonça lamentou rejeição de Messias ao STF.
André Mendonça lamentou rejeição de Messias ao STF. - Foto: Antonio Augusto / STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), lamentou a rejeição no Senado do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a Suprema Corte.

Em postagem nas redes sociais, Mendonça escreveu que respeita a decisão do Senado, mas disse que o Brasil "perde a oportunidade de ter um grande ministro do Supremo"

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"Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser Ministro do STF. E amigo verdadeiro não está presente nas festas; está presente nos momentos difíceis. Messias, saia dessa batalha de cabeça erguida. Você combateu o bom combate!", publicou o magistrado.

Mendonça era o ministro do STF mais empenhado na aprovação de Messias para a Suprema Corte, e se envolveu pessoalmente na quebra da resistência do senadores na indicação. Vale lembrar que Mendonça chegou ao STF pela indicação de Jair Bolsonaro.

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O chefe da AGU foi rejeitado pelo plenário do Senado por 42 votos a 34. Para ser aprovado, Messias precisava de, no mínimo, 41 votos favoráveis. O governo, que estimava ter o apoio de 45 parlamentares, viu a indicação ruir em uma votação secreta que evidenciou a resistência interna na Casa.

Antes da análise no plenário, o ex-advogado-geral da União havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com um placar apertado de 16 votos a 11.

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Tags:

Advogado-Geral da União André Mendonça Jorge Messias rejeição Senado supremo tribunal federal votação secreta

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