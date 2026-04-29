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Microfone aberto revela "previsão" de Alcolumbre em derrota de Messias

Flagrante ocorreu durante sessão de votação nesta quarta-feira, quando microfone aberto captou o senador

Rodrigo Tardio
Por

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Rejeição de Messias, ex-Advogado-Geral da União, põe fim a um hiato de cinco meses de incertezas e negociações
Rejeição de Messias, ex-Advogado-Geral da União, põe fim a um hiato de cinco meses de incertezas e negociações - Foto: Carlos Moura

Em um dos episódios mais emblemáticos da atual legislatura, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), antecipou com precisão matemática a derrota de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF).

O flagrante ocorreu durante a sessão de votação nesta quarta-feira, quando um microfone aberto captou o senador sussurrando o resultado exato da votação segundos antes da divulgação oficial no painel do plenário.

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Ao encerrar o processo de coleta de votos, Alcolumbre inclinou-se para o líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), e vaticinou:

"Ele vai perder por oito". Poucos instantes depois, a Secretaria-Geral da Mesa exibiu o placar de 42 votos contrários a 34 favoráveis — confirmando a diferença prevista pelo parlamentar.

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Fim do impasse

A rejeição de Messias, ex-Advogado-Geral da União, põe fim a um hiato de cinco meses de incertezas e negociações travadas entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. A indicação enfrentava resistência em alas do Senado e não resistiu ao teste do plenário, que impôs uma derrota política significativa ao governo federal.

O momento do cochicho, que rapidamente repercutiu nos corredores de Brasília, foi interpretado por analistas como uma demonstração do controle que a cúpula do Senado detinha sobre o mapa de votação, evidenciando o isolamento da candidatura de Messias perante a maioria da Casa.

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Tags:

Davi Alcolumbre Jorge Messias negociações no Congresso supremo tribunal federal votação no senado

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