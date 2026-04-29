Lula vê relação rompida com Alcolumbre após derrota de Jorge Messias

A relação entre o governo Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sofreu forte abalo após a derrota imposta à indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, interlocutores do Palácio do Planalto afirmaram que o clima entre as duas lideranças é de profunda frustração, e que o episódio é visto como um marco de desgaste político que compromete a articulação entre o Executivo e o comando do Senado.



Nos bastidores, aliados de Lula afirmam que Alcolumbre atuou diretamente para barrar a aprovação do advogado-geral da União, mobilizando apoio contrário à indicação e provocando desconforto dentro da base governista.



Ainda na manhã da quarta-feira, 29, antes da sabatina de Jorge Messias, o presidente do Senado teria informado a interlocutores que já contava com cerca de 50 votos contrários ao indicado, cenário que gerou apreensão entre integrantes do governo.



Diante do revés, setores do Planalto defendem uma reação política mais dura. Entre as medidas discutidas estaria o apoio do presidente Lula a adversários políticos ligados a Alcolumbre no Amapá nas eleições de outubro. Seria uma forma de enfraquecer a influência do senador no cenário nacional.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Também cresce, entre aliados do governo, a pressão para a exoneração de indicados ligados ao presidente do Senado que ocupam cargos na estrutura federal, movimento interpretado como um possível rompimento definitivo.

Mesmo com pautas estratégicas ainda em tramitação na Casa, como propostas de grande repercussão social e econômica, integrantes do governo avaliam que a manutenção da relação institucional com Alcolumbre já não seria suficiente para conter o desgaste.

Na avaliação de governistas, eventuais entraves na tramitação dessas matérias poderão ser atribuídos politicamente ao comando do Senado, ampliando a pressão sobre Alcolumbre.