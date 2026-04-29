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Governo Lula vai cobrar explicações ao Senado por rejeição a Messias

Chefe da AGU foi rejeitado pelo plenário do Senado por 42 votos a 34

Anderson Ramos
Por

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Ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães.
Ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães. - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

Em entrevista coletiva após a rejeição do Senado pelo nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 29, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, disse que agora cabe a Casa explicar os motivos da reprovação da indicação.

"O presidente Lula encaminhou o melhor nome na nossa opinião, que preencheu todos os requisitos exigidos pela nossa Constituição. O Senado desaprovou o nome do presidente, cabe agora o Senado explicar as razões dessa desaprovação e nós, evidentemente, aceitarmos o resultado com a maior serenidade possível", afirmou o chefe da articulação política do governo Lula.

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O chefe da AGU foi rejeitado pelo plenário do Senado por 42 votos a 34. Para ser aprovado, Messias precisava de, no mínimo, 41 votos favoráveis. O governo, que estimava ter o apoio de 45 parlamentares, viu a indicação ruir em uma votação secreta que evidenciou a resistência interna na Casa.

Antes da análise no plenário, o ex-advogado-geral da União havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com um placar apertado de 16 votos a 11.

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Tags:

articulação política Jorge Messias josé guimarães rejeição Senado supremo tribunal federal votação secreta

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