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POLÍTICA

Jorge Messias se pronuncia após derrota histórica para o STF

Ministro de Lula teve indicação ao Supremo rejeitada

Cássio Moreira
Por

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Jorge Messias, nome derrotado para o STF
Jorge Messias, nome derrotado para o STF - Foto: Geraldo Magela | Agência Senado

Primeiro rejeitado em 132 anos em sua indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, se pronunciou em coletiva de imprensa, na noite desta quarta-feira, 29, logo após o resultado do Senado.

Messias, que estava acompanhado de José Guimarães (PT), ministro das Relações Institucionais (SRI), minimizou a derrota, afirmando ser grato por sua indicação e por todo que processo que enfrentou até ter seu nome rejeitado pelos senadores.

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"Sou grato a Deus por ter chegado até aqui. Participei de forma íntegra e franca de todo este processo, me submeti durante cinco meses a um escrutínio que é decorrente do próprio processo constitucional, fui recebido por 78 senadores, fui recebido de forma generosa, eu não tenho nada a falar nem a reparar acerca da conduta de ninguém", iniciou o ministro da AGU.

"Eu só sou grato aos votos que recebi, acho que cada um de nós cumpre um proposto, eu cumpri o meu, e hoje participei, me submeti a uma sabatina de coração aberto, de alma leve, com espírito franco [...] Nós temos que aceitar", pontuou o candidato derrotado.

Lula convoca reunião

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião de emergência com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), para debater a derrota, a primeira desde 1894.

Ainda não há um novo nome para indicar. Jorge Messias, derrotado no processo, após receber 34 votos, sendo 41 necessários, ainda pode ser indicado.

A expectativa inicial é de que Lula não indique mais, ainda neste mandato, um novo nome para a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso.

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Jorge Messias Lula STF

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