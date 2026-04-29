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REJEIÇÃO

Wagner diz que derrota de Messias no Senado foi uma “surpresa”

Jorge Messias foi rejeitado pelo plenário por 42 votos a 34

Anderson Ramos
Por

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Jaques Wagner lamentou rejeição de Jorge Messias no Senado.
Jaques Wagner lamentou rejeição de Jorge Messias no Senado. - Foto: Andressa Anholete / Agência Senado

O lider do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), classificou como "surpresa" a rejeição do nome de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 29.

“Para mim, foi uma surpresa. Estávamos esperando 44 ou 45. Cada um vota com a sua consciência”, disse Jaques para o portral Metrópoles. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Messias foi rejeitado pelo plenário do Senado por 42 votos a 34.

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A derrota do governo representou uma vitória para a oposição e para o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), que trabalhou pela reprovação ao nome do advogado-geral da União.

Antes da análise no plenário, o ex-advogado-geral da União havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com um placar apertado de 16 votos a 11.

A indicação, formalizada em abril após meses de espera, enfrentou barreiras políticas desde o início. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), foi um dos principais articuladores das resistências, defendendo o nome de Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para a cadeira.

Messias chegou a ser recebido por Alcolumbre apenas poucos dias antes da sabatina, sinalizando o clima de tensão que cercava sua candidatura.

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Tags:

JAQUES WAGNER Jorge Messias Lula supremo tribunal federal votação no senado

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