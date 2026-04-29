AVALIAÇÃO
Baiana indicada ao TST é aprovada em sabatina na CCJ do Senado
Decisão segue para votação do plenário da Casa ainda hoje
A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), Margareth Rodrigues Costa, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para a vaga de ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) após sabatina realizada nesta quarta-feira, 29.
O placar foi de 17 votos favoráveis e 9 contrários; um senador não votou. A decisão segue para votação do plenário da Casa ainda hoje.
Margareth foi indicada pelo presidente Lula (PT) depois de ter sido a mais votada na lista tríplice composta exclusivamente por mulheres que concorreram à vaga de ministra, decorrente da aposentadoria de Aloysio Corrêa da Veiga.
Quem é a desembargadora baiana?
Natural de Salvador, a desembargadora Margareth Rodrigues Costa é uma juíza de carreira com vasta experiência, tendo ingressado na magistratura em maio de 1990. Sua ascensão ao cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) ocorreu em 2014, pelo critério de merecimento.
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Com um currículo robusto, Margareth Costa atuou como diretora da Escola Judicial do TRT no biênio 2017/2019 e foi convocada diversas vezes para atuar no TST, demonstrando familiaridade com a instância superior. Atualmente, no TRT-5, ela integra a 1ª Turma, a Subseção de Uniformização da Jurisprudência e a SEDI-2.
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