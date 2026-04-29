Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AVALIAÇÃO

Baiana indicada ao TST é aprovada em sabatina na CCJ do Senado

Decisão segue para votação do plenário da Casa ainda hoje

Anderson Ramos
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Desembargadora do TRT-5, Margareth Rodrigues Costa.
Desembargadora do TRT-5, Margareth Rodrigues Costa. - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), Margareth Rodrigues Costa, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para a vaga de ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) após sabatina realizada nesta quarta-feira, 29.

O placar foi de 17 votos favoráveis e 9 contrários; um senador não votou. A decisão segue para votação do plenário da Casa ainda hoje.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Margareth foi indicada pelo presidente Lula (PT) depois de ter sido a mais votada na lista tríplice composta exclusivamente por mulheres que concorreram à vaga de ministra, decorrente da aposentadoria de Aloysio Corrêa da Veiga.

Quem é a desembargadora baiana?

Natural de Salvador, a desembargadora Margareth Rodrigues Costa é uma juíza de carreira com vasta experiência, tendo ingressado na magistratura em maio de 1990. Sua ascensão ao cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) ocorreu em 2014, pelo critério de merecimento.

Leia Também:

Jorge Messias avança na CCJ e terá destino no STF selado por senadores
"No violão": Otto Alencar blinda Caetano Veloso em sabatina no Senado
Aborto: indicado ao STF, Jorge Messias se diz "totalmente contra" a prática

Com um currículo robusto, Margareth Costa atuou como diretora da Escola Judicial do TRT no biênio 2017/2019 e foi convocada diversas vezes para atuar no TST, demonstrando familiaridade com a instância superior. Atualmente, no TRT-5, ela integra a 1ª Turma, a Subseção de Uniformização da Jurisprudência e a SEDI-2.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Margareth Rodrigues Costa sabatina no Senado tribunal regional do trabalho Tribunal Superior do Trabalho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Desembargadora do TRT-5, Margareth Rodrigues Costa.
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

Desembargadora do TRT-5, Margareth Rodrigues Costa.
Play

“Estúpida”: deputados baianos rebatem acusação de Eduardo Bolsonaro sobre eleições

Desembargadora do TRT-5, Margareth Rodrigues Costa.
Play

Ivana Bastos detalha bastidores da presidência da ALBA: “Responsabilidade dobrada”

Desembargadora do TRT-5, Margareth Rodrigues Costa.
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

x