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CRISE

Ministros do STF temem crise institucional após derrota de Messias

O veto ao advogado-geral da União deixou os ministros surpresos

Franciely Gomes
Por

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Messias durante a reunião sabatinar indicados ao Supremo Tribunal Federal (STF)
Messias durante a reunião sabatinar indicados ao Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Carlos Moura | Agência Senado

A derrota imposta pelo Senado ao advogado-geral da União, Jorge Messias, despertou surpresa nos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quarta-feira, 29. Segundo informações do colunista Matheus Teixeira, da CNN Brasil, o clima nos bastidores do tribunal é de temor.

Os representantes do Poder Executivo receiam que a decisão do veto a Messias, que foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a corte, seja o ponto crucial para desencadear uma crise institucional entre Executivo e Legislativo.

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A decisão marca a primeira vez em 132 anos que a Casa Alta veta um nome escolhido pela Presidência da República para a Corte. Essa divergência evidencia uma resistência interna da Casa, que pode ser prejudicial ao governo Lula.

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Pronunciamento Fachin

O presidente do STF, Edson Fachin, emitiu uma nota à imprensa e alegou que respeita a decisão do Senado Federal. “Reitera, igualmente, o respeito à história pessoal e institucional de todos os agentes públicos envolvidos no processo, reconhecendo que a vida republicana se fortalece quando divergências são tratadas com elevação, urbanidade e responsabilidade pública”.

Fachin também reforçou que “aguarda, com a serenidade e o senso de responsabilidade institucional, as providências constitucionais cabíveis para o oportuno preenchimento da vaga em aberto”.

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