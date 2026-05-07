Desembargadora baiana é nomeada para cargo de ministra do TST

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Margareth Rodrigues Costa é a nova ministra do TST - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A desembargadora baiana Margareth Rodrigues Costa foi nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. A nomeação foi publicada na quarta-feira, 6, após aprovação do nome pelo Senado Federal em 29 de abril.

Ao todo, oito desembargadoras e 15 desembargadores dos Tribunais Regionais do Trabalho disputavam a vaga aberta na Corte.

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O TST formou uma lista tríplice composta apenas por mulheres e Lula escolheu Margareth Rodrigues Costa para o posto.

A magistrada vai ocupar a cadeira deixada pelo ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que se aposentou recentemente.

Carreira

Natural de Salvador, Margareth ingressou na Justiça do Trabalho em 1990 e construiu carreira na magistratura trabalhista.

Em 2014, foi promovida ao cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, onde atuava até a nomeação para o TST.

Em discurso aos senadores, Margareth Costa destacou a própria trajetória na magistratura trabalhista.

“São mais de 35 anos de magistratura. Estive em todas as instâncias do tribunal”, afirmou.

De acordo com ela, a experiência permite compreender a atuação da Justiça do Trabalho em diferentes contextos sociais e econômicos, com equilíbrio e ponderação.