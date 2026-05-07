JUSTIÇA DO TRABALHO
Desembargadora baiana é nomeada para cargo de ministra do TST
O presidente Lula nomeou Margareth Rodrigues Costa na quarta-feira, 6
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A desembargadora baiana Margareth Rodrigues Costa foi nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. A nomeação foi publicada na quarta-feira, 6, após aprovação do nome pelo Senado Federal em 29 de abril.
Ao todo, oito desembargadoras e 15 desembargadores dos Tribunais Regionais do Trabalho disputavam a vaga aberta na Corte.
O TST formou uma lista tríplice composta apenas por mulheres e Lula escolheu Margareth Rodrigues Costa para o posto.
A magistrada vai ocupar a cadeira deixada pelo ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que se aposentou recentemente.
Carreira
Natural de Salvador, Margareth ingressou na Justiça do Trabalho em 1990 e construiu carreira na magistratura trabalhista.
Em 2014, foi promovida ao cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, onde atuava até a nomeação para o TST.
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Em discurso aos senadores, Margareth Costa destacou a própria trajetória na magistratura trabalhista.
“São mais de 35 anos de magistratura. Estive em todas as instâncias do tribunal”, afirmou.
De acordo com ela, a experiência permite compreender a atuação da Justiça do Trabalho em diferentes contextos sociais e econômicos, com equilíbrio e ponderação.
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