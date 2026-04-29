Senado aprova indicação e baiana será a nova ministra do TST

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A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), Margareth Rodrigues Costa, foi aprovada pelo plenário do Senado para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) nesta quarta-feira, 29. Foram 49 votos favoráveis e 22 contrários.

A mensagem da Presidência da República que trata da indicação recebeu parecer favorável do senador Jaques Wagner (PT-BA). Ele ressaltou que Margareth está "amplamente habilitada ao cargo".

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Antes da votação em Plenário, nesta mesma quarta-feira, a indicada passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), onde recebeu 17 votos favoráveis e 9 contrários.

"Não chego sozinha. Eu trago, particularmente, a representatividade de muitas mulheres, mulheres muito corajosas. E de homens também, que impulsionaram toda a minha trajetória", disse.

Margareth foi indicada pelo presidente Lula (PT) depois de ter sido a mais votada na lista tríplice composta exclusivamente por mulheres que concorreram à vaga de ministra, decorrente da aposentadoria de Aloysio Corrêa da Veiga.

Perfil

Natural de Salvador, a desembargadora Margareth Rodrigues Costa é uma juíza de carreira com vasta experiência, tendo ingressado na magistratura em maio de 1990. Sua ascensão ao cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) ocorreu em 2014, pelo critério de merecimento.

Natural de Salvador, a desembargadora Margareth Rodrigues Costa é uma juíza de carreira com vasta experiência, tendo ingressado na magistratura em maio de 1990. Sua ascensão ao cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) ocorreu em 2014, pelo critério de merecimento.