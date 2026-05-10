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DIREITA X ESQUERDA

Ypê vira tema de disputa política após ação da Anvisa; entenda

Marca apoio a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022

Ane Catarine
Por

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Produtos da marca Ypê
Produtos da marca Ypê - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A marca de produtos de limpeza Ypê virou alvo de disputa política nas redes sociais após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar, na última quinta-feira, 7, a suspensão de parte da produção da companhia.

A medida foi adotada após a identificação de uma bactéria em itens fabricados pela Química Amparo, dona da marca, em uma unidade no interior de São Paulo.

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Foram afetados produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes.

Direita x esquerda

O caso ganhou repercussão política porque apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) passaram a associar a decisão da Anvisa a uma suposta retaliação contra os proprietários da empresa, que apoiaram o ex-presidente nas eleições de 2022 - venciadas pelo presidente Lula (PT).

Naquele ano, os sócios da companhia doaram cerca de R$ 1,5 milhão para a campanha de Bolsonaro. A Química Amparo é controlada pelos irmãos Waldir Beira Júnior, Jorge Beira e Ricardo Beira.

Mesmo sem apresentação de provas de perseguição política, aliados de Bolsonaro usaram as redes sociais para defender a marca e incentivar o consumo dos produtos.

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O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL), por exemplo, publicou um vídeo lavando louça e minimizando o alerta da Anvisa.

“Vamos acabar com essa sacanagem que estão fazendo com essa empresa 100% brasileira. Vamos nos supermercados, vamos comprar produtos Ypê. Quem tem produtos Ypê, posta no Instagram, marca a Ypê”, disse.

Outro político que comentou o caso foi o senador Cleitinho (Republicanos-MG). Nas redes sociais, ele criticou a atuação da Anvisa e ironizou a fiscalização do órgão.

Veja:

Ypê recorreu da decisão

A suspensão determinada pela Anvisa está temporariamente suspensa após a empresa apresentar recurso administrativo ao órgão.

Mesmo assim, a Ypê informou que manterá paralisadas as linhas de produção citadas na resolução até a conclusão da análise técnica.

Em comunicado, a empresa afirmou que apresentou o recurso para reforçar os compromissos assumidos no Plano de Ação e Conformidade, além de prestar esclarecimentos técnicos sobre o caso.

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