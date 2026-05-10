DIREITA X ESQUERDA
Ypê vira tema de disputa política após ação da Anvisa; entenda
Marca apoio a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022
A marca de produtos de limpeza Ypê virou alvo de disputa política nas redes sociais após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar, na última quinta-feira, 7, a suspensão de parte da produção da companhia.
A medida foi adotada após a identificação de uma bactéria em itens fabricados pela Química Amparo, dona da marca, em uma unidade no interior de São Paulo.
Foram afetados produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes.
Direita x esquerda
O caso ganhou repercussão política porque apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) passaram a associar a decisão da Anvisa a uma suposta retaliação contra os proprietários da empresa, que apoiaram o ex-presidente nas eleições de 2022 - venciadas pelo presidente Lula (PT).
Naquele ano, os sócios da companhia doaram cerca de R$ 1,5 milhão para a campanha de Bolsonaro. A Química Amparo é controlada pelos irmãos Waldir Beira Júnior, Jorge Beira e Ricardo Beira.
Mesmo sem apresentação de provas de perseguição política, aliados de Bolsonaro usaram as redes sociais para defender a marca e incentivar o consumo dos produtos.
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O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL), por exemplo, publicou um vídeo lavando louça e minimizando o alerta da Anvisa.
“Vamos acabar com essa sacanagem que estão fazendo com essa empresa 100% brasileira. Vamos nos supermercados, vamos comprar produtos Ypê. Quem tem produtos Ypê, posta no Instagram, marca a Ypê”, disse.
Outro político que comentou o caso foi o senador Cleitinho (Republicanos-MG). Nas redes sociais, ele criticou a atuação da Anvisa e ironizou a fiscalização do órgão.
Veja:
Anvisa mandou suspender toda produção e comercialização dos produtos Ypê. Quero ver a Anvisa fiscalizar cada bucha que o brasileiro usa dentro da sua casa. Bando de hipócritas! pic.twitter.com/F8F4YqbzOE— Cleitinho (@cleitinhotmj) May 9, 2026
Ypê recorreu da decisão
A suspensão determinada pela Anvisa está temporariamente suspensa após a empresa apresentar recurso administrativo ao órgão.
Mesmo assim, a Ypê informou que manterá paralisadas as linhas de produção citadas na resolução até a conclusão da análise técnica.
Em comunicado, a empresa afirmou que apresentou o recurso para reforçar os compromissos assumidos no Plano de Ação e Conformidade, além de prestar esclarecimentos técnicos sobre o caso.
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