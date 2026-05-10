Ypê vira tema de disputa política após ação da Anvisa; entenda

Siga o A TARDE no Google

A marca de produtos de limpeza Ypê virou alvo de disputa política nas redes sociais após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar, na última quinta-feira, 7, a suspensão de parte da produção da companhia.

A medida foi adotada após a identificação de uma bactéria em itens fabricados pela Química Amparo, dona da marca, em uma unidade no interior de São Paulo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Foram afetados produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes.

Direita x esquerda

O caso ganhou repercussão política porque apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) passaram a associar a decisão da Anvisa a uma suposta retaliação contra os proprietários da empresa, que apoiaram o ex-presidente nas eleições de 2022 - venciadas pelo presidente Lula (PT).

Naquele ano, os sócios da companhia doaram cerca de R$ 1,5 milhão para a campanha de Bolsonaro. A Química Amparo é controlada pelos irmãos Waldir Beira Júnior, Jorge Beira e Ricardo Beira.

Mesmo sem apresentação de provas de perseguição política, aliados de Bolsonaro usaram as redes sociais para defender a marca e incentivar o consumo dos produtos.

O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL), por exemplo, publicou um vídeo lavando louça e minimizando o alerta da Anvisa.

“Vamos acabar com essa sacanagem que estão fazendo com essa empresa 100% brasileira. Vamos nos supermercados, vamos comprar produtos Ypê. Quem tem produtos Ypê, posta no Instagram, marca a Ypê”, disse.

Outro político que comentou o caso foi o senador Cleitinho (Republicanos-MG). Nas redes sociais, ele criticou a atuação da Anvisa e ironizou a fiscalização do órgão.

Veja:

Anvisa mandou suspender toda produção e comercialização dos produtos Ypê. Quero ver a Anvisa fiscalizar cada bucha que o brasileiro usa dentro da sua casa. Bando de hipócritas! pic.twitter.com/F8F4YqbzOE — Cleitinho (@cleitinhotmj) May 9, 2026

Ypê recorreu da decisão

A suspensão determinada pela Anvisa está temporariamente suspensa após a empresa apresentar recurso administrativo ao órgão.

Mesmo assim, a Ypê informou que manterá paralisadas as linhas de produção citadas na resolução até a conclusão da análise técnica.

Em comunicado, a empresa afirmou que apresentou o recurso para reforçar os compromissos assumidos no Plano de Ação e Conformidade, além de prestar esclarecimentos técnicos sobre o caso.