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Ypê põe a saúde em risco? Anvisa suspende uso de detergentes da marca
Segundo a agência reguladora, os produtos oferecem risco à segurança sanitária
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de detergentes, sabão líquido para roupas e desinfetante da marca Ypê, de todos os lotes com numeração final 1.
De acordo com a agência reguladora, a medida inclui ainda a suspensão da fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos.
Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada na cidade de Amparo, em São Paulo.
A Anvisa disse que a decisão foi tomada a partir de avaliação técnica de risco sanitário, conduzida pela Anvisa em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), após inspeção conjunta realizada com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo (Visa-Amparo) na última semana.
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Problemas identificados
Foram constatados, durante a inspeção, descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade.
Segundo a Anvisa, os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes.
Além disso, indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrer contaminação microbiológica, ou seja, presença indesejada de microrganismos patogênicos.
Produtos afetados
A íntegra da Resolução 1.834/2026 com a relação dos produtos e lotes pode ser consultada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 7.
A Anvisa pontuou que somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados.
- Lava Louças Ypê Clear Care
- Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê
- Lava Louças Ypê
- Lava Louças Ypê Toque Suave
- Lava-Louças Concentrado Ypê Green
- Lava-Louças Ypê Clear
- Lava-Louças Ypê Green
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
- Lava Roupas Líquido Ypê Express
- Lava Roupas Líquido Ypê Power Act
- Lava Roupas Líquido Ypê Premium
- Lava Roupas Tixan Maciez
- Lava Roupas Tixan Primavera
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante de Uso Geral Atol
- Desinfetante Perfumado Atol
- Desinfetante Pinho Ypê
- Lava Roupas Tixan Power Act
Orientação aos consumidores
A Anvisa orienta que os consumidores que têm em casa lotes dos produtos afetados devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.
Ademais, as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos, em articulação com as ações coordenadas do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).
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