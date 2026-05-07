Ypê põe a saúde em risco? Anvisa suspende uso de detergentes da marca

Siga o A TARDE no Google

Segundo a agência reguladora, os produtos oferecem risco à segurança sanitária - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de detergentes, sabão líquido para roupas e desinfetante da marca Ypê, de todos os lotes com numeração final 1.

De acordo com a agência reguladora, a medida inclui ainda a suspensão da fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada na cidade de Amparo, em São Paulo.

A Anvisa disse que a decisão foi tomada a partir de avaliação técnica de risco sanitário, conduzida pela Anvisa em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), após inspeção conjunta realizada com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo (Visa-Amparo) na última semana.

Problemas identificados

Foram constatados, durante a inspeção, descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade.

Segundo a Anvisa, os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes.

Além disso, indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrer contaminação microbiológica, ou seja, presença indesejada de microrganismos patogênicos.

Produtos afetados

A íntegra da Resolução 1.834/2026 com a relação dos produtos e lotes pode ser consultada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 7.

A Anvisa pontuou que somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados.

Lava Louças Ypê Clear Care

Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê

Lava Louças Ypê

Lava Louças Ypê Toque Suave

Lava-Louças Concentrado Ypê Green

Lava-Louças Ypê Clear

Lava-Louças Ypê Green

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green

Lava Roupas Líquido Ypê Express

Lava Roupas Líquido Ypê Power Act

Lava Roupas Líquido Ypê Premium

Lava Roupas Tixan Maciez

Lava Roupas Tixan Primavera

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de Uso Geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ypê

Lava Roupas Tixan Power Act

Orientação aos consumidores

A Anvisa orienta que os consumidores que têm em casa lotes dos produtos afetados devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.

Ademais, as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos, em articulação com as ações coordenadas do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).