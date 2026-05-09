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RISCO SANITÁRIO

Caso Ypê e Anvisa: entenda a reviravolta que liberou a venda no Brasil

Proibição de venda foi suspensa após recurso da marca, mas Anvisa mantém alerta de risco sanitário aos consumidores; veja os detalhes.

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em

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Liberação não ocorreu por uma mudança na avaliação técnica da Anvisa
Liberação não ocorreu por uma mudança na avaliação técnica da Anvisa - Foto: Reprodução internet

A disputa regulatória entre a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a Ypê, uma das maiores fabricantes de produtos de limpeza do Brasil, ganhou um novo capítulo na sexta-feira, 9.

Após uma determinação inicial que suspendia a fabricação e venda de diversas linhas de produtos, um recurso administrativo apresentado pela empresa provocou uma reviravolta no cenário jurídico e comercial.

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Por que os produtos Ypê foram liberados para venda?

A liberação não ocorreu por uma mudança na avaliação técnica da Anvisa, mas sim por uma questão processual. Ao protocolar um recurso administrativo contra a Resolução-RE n. 1.834/2026, a Ypê acionou o chamado efeito suspensivo, previsto na RDC n. 266/2019 da agência.

Na prática, isso significa que, enquanto a Diretoria Colegiada da Anvisa não julgar o mérito do recurso (o que deve ocorrer nos próximos dias), a proibição de fabricar, comercializar e distribuir os produtos perde o efeito imediato.

O alerta da Anvisa: "Não utilize os produtos"

Apesar da suspensão da proibição por vias burocráticas, a Anvisa emitiu uma nota técnica contundente reforçando sua posição. A agência mantém a avaliação de risco sanitário e recomenda que a população interrompa o uso dos itens indicados nos lotes sob investigação.

"A medida segue o princípio da proteção à saúde da população. É responsabilidade da empresa orientar os cidadãos sobre procedimentos de recolhimento, troca ou ressarcimento", afirmou a agência em nota.

Qual é o risco identificado?

A principal preocupação da vigilância sanitária é a possibilidade de contaminação microbiológica. Durante vistorias nas plantas fabris, foram detectadas irregularidades em etapas críticas da produção, o que poderia comprometer a segurança dos detergentes, sabões líquidos e desinfetantes.

Quais produtos fazem parte da lista?

O imbróglio envolve as principais linhas da marca, incluindo:

  • Lava-louças: versões Clear Care, Enzimas Ativas, Toque Suave e a linha Green.
  • Lava-roupas líquidos: Tixan Ypê (versões Antibac, Coco e Baunilha, Primavera) e Ypê Power Act.
  • Desinfetantes: linhas Pinho Ypê, Bak e Atol.

O que diz a Ypê

Em comunicado oficial, a Ypê informou que o recurso visa apresentar esclarecimentos adicionais e subsídios técnicos para comprovar a segurança de sua linha de produção.

A empresa reforçou que possui 75 anos de história e que a segurança dos consumidores é sua "maior prioridade". A marca segue em diálogo com as autoridades para uma solução definitiva.

Leia Também:

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O que o consumidor deve fazer agora?

Se você possui produtos dessas linhas em casa, a orientação atual é:

  • Verifique o lote: confira se há orientações específicas no site oficial da marca ou da Anvisa.
  • Precaução: seguindo a recomendação da Anvisa, evite o uso até o julgamento final do recurso.
  • SAC: em caso de dúvidas ou para solicitar a troca, entre em contato diretamente com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Ypê.

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