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BRASIL

Coca Cola lança promoção com figurinhas exclusivas da Copa do Mundo

Colantes ficarão junto dos rótulos nas embalagens de refrigerante

Gustavo Zambianco
Por

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Álbum da Copa do Mundo 2026
Álbum da Copa do Mundo 2026 -

A menos de dois meses para o início da Copa do Mundo de 2026, a Coca-Cola Brasil juntamente da Panini anunciaram uma parceria voltada para a campanha do álbum de figurinhas promocional do Mundial, que será oficialmente lançado no primeiro dia de maio.

A campanha, chamada de “Promo Panini”, acontece entre 15 de abril e 15 de junho.

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Como funciona a promoção

Consumidores que comprarem produtos como Coca-Cola Sabor Original e Coca-Cola Zero Açúcar, nas embalagens de 600 ml (e, em algumas regiões, também de 2,5L), recebem uma figurinha especial para o Álbum Oficial da Copa.

Promoção, Coca-Cola e Panini
Promoção, Coca-Cola e Panini | Foto: Divulgação

Distribuição em larga escala

A expectativa global é de que mais de 1 bilhão de figurinhas sejam distribuídas durante a campanha, reforçando o alcance da ação em diversos países.

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Figurinhas com estrelas do futebol

A coleção especial traz 14 colantes exclusivos de jogadores em momentos marcantes, destacando emoções vividas em campo.

Entre os nomes confirmados estão:

  • Lamine Yamal
  • Virgil van Dijk
  • Harry Kane
  • Gabriel Magalhães

Experiência digital também disponível

Além das figurinhas físicas, os consumidores poderão:

  • Escanear QR Codes nas embalagens
  • Criar figurinhas digitais personalizadas
  • Ganhar pacotes virtuais para o álbum online

Lançamento do álbum

O álbum oficial da Panini, tanto na versão física quanto digital, estará disponível a partir de maio de 2026.

Segundo a Coca-Cola, novas ativações e experiências relacionadas à Copa ainda serão anunciadas.

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álbum copa do mundo

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