BRASIL
Coca Cola lança promoção com figurinhas exclusivas da Copa do Mundo
Colantes ficarão junto dos rótulos nas embalagens de refrigerante
A menos de dois meses para o início da Copa do Mundo de 2026, a Coca-Cola Brasil juntamente da Panini anunciaram uma parceria voltada para a campanha do álbum de figurinhas promocional do Mundial, que será oficialmente lançado no primeiro dia de maio.
A campanha, chamada de “Promo Panini”, acontece entre 15 de abril e 15 de junho.
Como funciona a promoção
Consumidores que comprarem produtos como Coca-Cola Sabor Original e Coca-Cola Zero Açúcar, nas embalagens de 600 ml (e, em algumas regiões, também de 2,5L), recebem uma figurinha especial para o Álbum Oficial da Copa.
Distribuição em larga escala
A expectativa global é de que mais de 1 bilhão de figurinhas sejam distribuídas durante a campanha, reforçando o alcance da ação em diversos países.
Leia Também:
Figurinhas com estrelas do futebol
A coleção especial traz 14 colantes exclusivos de jogadores em momentos marcantes, destacando emoções vividas em campo.
Entre os nomes confirmados estão:
- Lamine Yamal
- Virgil van Dijk
- Harry Kane
- Gabriel Magalhães
Experiência digital também disponível
Além das figurinhas físicas, os consumidores poderão:
- Escanear QR Codes nas embalagens
- Criar figurinhas digitais personalizadas
- Ganhar pacotes virtuais para o álbum online
Lançamento do álbum
O álbum oficial da Panini, tanto na versão física quanto digital, estará disponível a partir de maio de 2026.
Segundo a Coca-Cola, novas ativações e experiências relacionadas à Copa ainda serão anunciadas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes