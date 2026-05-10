Tradicional rede de supermercados inicia fechamento total; saiba qual

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A rede de supermercados Alcampo, pertencente ao grupo francês Auchan, iniciou o fechamento de unidades na Espanha como parte de um plano de reorganização da empresa. Até o momento, 15 estabelecimentos já encerraram as atividades em diferentes regiões do país.

As lojas atingidas ficam principalmente em áreas periféricas e em centros urbanos considerados menos rentáveis pela companhia.

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A rede de supermercados Alcampo, pertencente ao grupo francês Auchan, iniciou o fechamento de unidades na Espanha como parte de um plano de reorganização da empresa. Até o momento, 15 estabelecimentos já encerraram as atividades em diferentes regiões do país.

As lojas atingidas ficam principalmente em áreas periféricas e em centros urbanos considerados menos rentáveis pela companhia.

Empresa cita inflação e custos operacionais

Segundo relatórios financeiros divulgados pela rede, a medida faz parte de uma estratégia para melhorar a rentabilidade da operação diante do aumento da inflação e dos custos operacionais registrados nos últimos anos.

O movimento provocou preocupação entre trabalhadores e clientes tradicionais da marca, além de impacto direto em economias locais onde as unidades funcionavam.

Rede quer ampliar foco no digital

A direção da empresa afirma que o fechamento das lojas integra um processo de modernização e digitalização das operações restantes.

De acordo com fontes do setor varejista europeu, a Alcampo pretende concentrar investimentos em grandes hipermercados e no comércio online.

Além disso, a empresa também busca fortalecer formatos considerados mais sustentáveis e estratégicos dentro da atual realidade do mercado.

Trabalhadores acompanham negociações

Com o encerramento das unidades, foram abertos processos de negociação coletiva para discutir o futuro dos funcionários afetados pela decisão.

Sindicatos locais passaram a acompanhar as movimentações da empresa para garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas dos colaboradores desligados.

Concorrência pressiona redes tradicionais

A Alcampo enfrenta um cenário de forte concorrência no varejo alimentar europeu, especialmente diante do crescimento das marcas próprias e dos supermercados de proximidade.

Especialistas da consultoria Kantar Worldpanel apontam que as margens de lucro do setor sofreram forte redução nos últimos dois anos, o que acelerou mudanças estruturais dentro das grandes redes.

O plano de ajuste da empresa deve continuar até o fim do semestre, enquanto o grupo Auchan tenta recuperar participação no mercado espanhol.