ECONOMIA
Tradicional rede de supermercados inicia fechamento total; saiba qual
Rede iniciou processo de reestruturação após aumento de custos e pressão no mercado
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A rede de supermercados Alcampo, pertencente ao grupo francês Auchan, iniciou o fechamento de unidades na Espanha como parte de um plano de reorganização da empresa. Até o momento, 15 estabelecimentos já encerraram as atividades em diferentes regiões do país.
As lojas atingidas ficam principalmente em áreas periféricas e em centros urbanos considerados menos rentáveis pela companhia.
A rede de supermercados Alcampo, pertencente ao grupo francês Auchan, iniciou o fechamento de unidades na Espanha como parte de um plano de reorganização da empresa. Até o momento, 15 estabelecimentos já encerraram as atividades em diferentes regiões do país.
As lojas atingidas ficam principalmente em áreas periféricas e em centros urbanos considerados menos rentáveis pela companhia.
Empresa cita inflação e custos operacionais
Segundo relatórios financeiros divulgados pela rede, a medida faz parte de uma estratégia para melhorar a rentabilidade da operação diante do aumento da inflação e dos custos operacionais registrados nos últimos anos.
O movimento provocou preocupação entre trabalhadores e clientes tradicionais da marca, além de impacto direto em economias locais onde as unidades funcionavam.
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Rede quer ampliar foco no digital
A direção da empresa afirma que o fechamento das lojas integra um processo de modernização e digitalização das operações restantes.
De acordo com fontes do setor varejista europeu, a Alcampo pretende concentrar investimentos em grandes hipermercados e no comércio online.
Além disso, a empresa também busca fortalecer formatos considerados mais sustentáveis e estratégicos dentro da atual realidade do mercado.
Trabalhadores acompanham negociações
Com o encerramento das unidades, foram abertos processos de negociação coletiva para discutir o futuro dos funcionários afetados pela decisão.
Sindicatos locais passaram a acompanhar as movimentações da empresa para garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas dos colaboradores desligados.
Concorrência pressiona redes tradicionais
A Alcampo enfrenta um cenário de forte concorrência no varejo alimentar europeu, especialmente diante do crescimento das marcas próprias e dos supermercados de proximidade.
Especialistas da consultoria Kantar Worldpanel apontam que as margens de lucro do setor sofreram forte redução nos últimos dois anos, o que acelerou mudanças estruturais dentro das grandes redes.
O plano de ajuste da empresa deve continuar até o fim do semestre, enquanto o grupo Auchan tenta recuperar participação no mercado espanhol.
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