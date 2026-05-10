Concorrente da Fini anuncia o encerramento de suas operações no Brasil

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A fabricante alemã de doces Haribo, conhecida mundialmente pelas tradicionais balas de gelatina em formato de ursinho, vai encerrar sua produção no Brasil. A empresa confirmou o fechamento da fábrica instalada em Bauru, no interior de São Paulo, e informou que a unidade seguirá funcionando apenas até julho, dentro de um processo gradual de desmobilização.

A decisão deve afetar cerca de 150 trabalhadores.

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Apesar do encerramento das atividades industriais, a companhia afirmou que continuará atuando comercialmente no mercado brasileiro e seguirá abastecendo o país com estoques já produzidos enquanto reorganiza a operação local.

Fábrica era única da marca na América Latina

A unidade de Bauru ocupava um papel estratégico dentro da estrutura global da Haribo. Inaugurada em 2016, ela foi a primeira fábrica da empresa fora da Europa e permaneceu, durante quase dez anos, como a única operação industrial da marca em toda a América Latina.

Além do mercado brasileiro, a planta também atendia parte das exportações regionais.

Quando anunciou a chegada ao interior paulista, a companhia apresentou o Brasil como peça central do plano de expansão na América Latina, destacando fatores como logística, distribuição e capacidade de exportação.

Empresa não detalhou motivo do fechamento

A Haribo não explicou oficialmente o que motivou a decisão de encerrar a produção local.

Em comunicado, a fabricante afirmou que o processo será conduzido “de forma responsável, com respeito às pessoas e em conformidade com a legislação”.

“A Haribo reforça seu interesse no mercado brasileiro e confirma que continuará atuando no Brasil”, declarou a companhia.

A empresa também informou que mudanças operacionais ainda serão anunciadas futuramente.

Sindicato reage e cita impacto social

O anúncio provocou reação imediata do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Bauru e Região (STIA), que informou já ter iniciado negociações relacionadas às verbas rescisórias e benefícios dos funcionários afetados.

“O sindicato lamenta profundamente essa decisão da empresa, considerando os impactos sociais e econômicos negativos que o encerramento das atividades provoca, especialmente pelo aumento do desemprego em Bauru e região”, afirmou a entidade.

Marca virou fenômeno global com “ursinhos”

Fundada em 1920, na cidade alemã de Bonn, a Haribo se transformou em uma das marcas mais conhecidas do setor de confeitos no mundo.

O nome da empresa surgiu da junção de “Hans Riegel Bonn”, referência ao fundador e à cidade de origem da companhia.

Os famosos “Ursinhos de Ouro” ajudaram a consolidar a marca internacionalmente e fizeram da Haribo um fenômeno de vendas e marketing infantil em dezenas de países.