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TRAGÉDIA

Explosão mata uma pessoa, deixa três feridas e atinge 35 imóveis

Corpo de Bombeiros mobilizou 12 viaturas para a ocorrência

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Explosão mata uma pessoa, deixa três feridas e atinge 35 imóveis
- Foto: Abraão Cruz/TV Globo

Uma explosão registrada na tarde desta segunda-feira, 11, provocou a morte de um homem de 45 anos no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. Além da vítima fatal, outras três pessoas ficaram ferias e pelo menos 35 imóveis ficaram destruídos.

As primeiras apurações indicam que o caso aconteceu durante uma intervenção realizada por equipes da Sabesp. Durante o serviço, uma rede de gás teria sido atingida, provocando o vazamento seguido da explosão.

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Moradores da região relataram momentos de pânico logo após o estrondo. Há relatos de:

  • vítimas soterradas;
  • pessoas feridas pelos destroços;
  • e moradores pedindo ajuda em meio aos escombros.

Ação de resgate

O Corpo de Bombeiros mobilizou 12 viaturas para a ocorrência. Além do homem que morreu no local, três pessoas receberam atendimento médico. Duas delas foram levadas conscientes para uma unidade hospitalar em Osasco.

Por causa do cheiro intenso de gás e do risco de novos vazamentos, a área foi isolada pelas equipes de emergência. Mais tarde, os bombeiros informaram que a situação havia sido controlada e que não existia mais risco de explosão.

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Em nota, a Sabesp afirmou que executava um serviço de remanejamento de tubulação de água, acompanhado pela concessionária responsável pela rede de gás. A empresa informou ainda que interrompeu imediatamente os trabalhos após o incidente e disse que presta apoio às vítimas e aos moradores afetados.

As circunstâncias da explosão serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

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Tags:

corpo de bombeiros explosão vazamento de gás

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