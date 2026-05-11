TRAGÉDIA
Explosão mata uma pessoa, deixa três feridas e atinge 35 imóveis
Corpo de Bombeiros mobilizou 12 viaturas para a ocorrência
Uma explosão registrada na tarde desta segunda-feira, 11, provocou a morte de um homem de 45 anos no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. Além da vítima fatal, outras três pessoas ficaram ferias e pelo menos 35 imóveis ficaram destruídos.
As primeiras apurações indicam que o caso aconteceu durante uma intervenção realizada por equipes da Sabesp. Durante o serviço, uma rede de gás teria sido atingida, provocando o vazamento seguido da explosão.
Moradores da região relataram momentos de pânico logo após o estrondo. Há relatos de:
- vítimas soterradas;
- pessoas feridas pelos destroços;
- e moradores pedindo ajuda em meio aos escombros.
Ação de resgate
O Corpo de Bombeiros mobilizou 12 viaturas para a ocorrência. Além do homem que morreu no local, três pessoas receberam atendimento médico. Duas delas foram levadas conscientes para uma unidade hospitalar em Osasco.
Por causa do cheiro intenso de gás e do risco de novos vazamentos, a área foi isolada pelas equipes de emergência. Mais tarde, os bombeiros informaram que a situação havia sido controlada e que não existia mais risco de explosão.
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Em nota, a Sabesp afirmou que executava um serviço de remanejamento de tubulação de água, acompanhado pela concessionária responsável pela rede de gás. A empresa informou ainda que interrompeu imediatamente os trabalhos após o incidente e disse que presta apoio às vítimas e aos moradores afetados.
As circunstâncias da explosão serão investigadas pelas autoridades responsáveis.
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