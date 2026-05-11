Morre segundo trabalhador baiano queimado em incêndio no Espírito Santo

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Um dos trabalhadores baianos feridos no incêndio que atingiu um alojamento de uma fazenda no Espírito Santo morreu na madrugada desta segunda-feira, 11, subindo para dois o número de vítimas fatais da tragédia registrada em Vila Valério.

O homem foi identificado como Ilmar Gama de Souza, de 31 anos. Dias antes, outro trabalhador, Gildeson Gama Leite, de 30 anos, já havia morrido em decorrência dos ferimentos provocados pelo incêndio. Além deles, outros dois funcionários seguem hospitalizados em estado considerado gravíssimo.

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Relembre o caso

O grupo tinha saído do município de Barra, no oeste baiano, para trabalhar na safra de café em território capixaba. O fogo atingiu o alojamento logo após o primeiro dia de serviço dos trabalhadores.

As autoridades ainda tentam esclarecer o que provocou a explosão. Entre as hipóteses levantadas estão:

um possível vazamento de gás, citado pelo secretário municipal de Saúde, Adilson Geltner;

uma falha elétrica em uma tomada usada para carregar celulares, conforme relatou a administradora da fazenda, Fernanda Kefler.

O cômodo atingido pelas chamas ficou destruído. Parte do teto cedeu, colchões foram consumidos pelo fogo e o espaço acabou interditado para realização da perícia. A Defesa Civil deve emitir um laudo apontando as causas do incêndio.