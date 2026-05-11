Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Morre segundo trabalhador baiano queimado em incêndio no Espírito Santo

Homem foi identificado como Ilmar Gama de Souza, de 31 anos

Leilane Teixeira
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Morre segundo trabalhador baiano queimado em incêndio no Espírito Santo
- Foto: Redes sociais

Um dos trabalhadores baianos feridos no incêndio que atingiu um alojamento de uma fazenda no Espírito Santo morreu na madrugada desta segunda-feira, 11, subindo para dois o número de vítimas fatais da tragédia registrada em Vila Valério.

O homem foi identificado como Ilmar Gama de Souza, de 31 anos. Dias antes, outro trabalhador, Gildeson Gama Leite, de 30 anos, já havia morrido em decorrência dos ferimentos provocados pelo incêndio. Além deles, outros dois funcionários seguem hospitalizados em estado considerado gravíssimo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Dosimetria: Defesa de Bolsonaro planeja reduzir pena em pedido ao STF
Baiana condenada pelos atos de 8 de Janeiro aciona STF para tentar redução de pena
Busca pela primeira CNH cresce 4x em 2026 e bate recorde histórico

Relembre o caso

O grupo tinha saído do município de Barra, no oeste baiano, para trabalhar na safra de café em território capixaba. O fogo atingiu o alojamento logo após o primeiro dia de serviço dos trabalhadores.

As autoridades ainda tentam esclarecer o que provocou a explosão. Entre as hipóteses levantadas estão:

  • um possível vazamento de gás, citado pelo secretário municipal de Saúde, Adilson Geltner;
  • uma falha elétrica em uma tomada usada para carregar celulares, conforme relatou a administradora da fazenda, Fernanda Kefler.

O cômodo atingido pelas chamas ficou destruído. Parte do teto cedeu, colchões foram consumidos pelo fogo e o espaço acabou interditado para realização da perícia. A Defesa Civil deve emitir um laudo apontando as causas do incêndio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Espirito Santo explosão Incêndio trabalhadores rurais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Líder de facção que atua em Salvador e no Rio é preso na Bolívia

Play

Avião de pequeno porte cai em prédio residencial em Belo Horizonte

Play

Vídeo: homem morde e arranca parte da orelha da companheira em festa

Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

x